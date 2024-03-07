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鮑爾承諾降息 但沒有時間表

財經新聞組／綜合報導
鮑爾確認降息，但一切要等待證據證明通膨達到2%的目標。（路透）
鮑爾確認降息，但一切要等待證據證明通膨達到2%的目標。（路透）

聯準會主席鮑爾重申，預計利率將在今年開始下降，但尚未準備好透露具體時間。

6日和7日出席國會聽證會的鮑爾在書面講稿中表示，政策制訂者仍然關注通膨帶來的風險，並且不想太快放鬆。

他表示：「在考慮對政策利率目標範圍進行任何調整時，將仔細評估即將發布的數據、不斷變化的前景以及風險平衡。」「委員會預計，在對通膨持續向2%邁進更有信心之前，降低目標範圍並不合適。」

這些言論完全引述自聯邦公開市場委員會(FOMC)在1月31日結束的最近一次會議的聲明。

鮑爾在演講中並沒有就貨幣政策或聯準會的經濟前景提出新的說法。然而他表示，官員們仍然擔心失去對抗通膨的進展，並將根據陸續發布的數據而不是預設路線做出決定。

他在講稿中指出，「我們認為政策利率可能在本輪緊縮周期中達到高點。如果經濟大致按照預期發展，那麼今年某個時候開始放鬆政策限制可能是適當的。」「但經濟前景存在不確定性，我們無法保證實現2%通膨目標的持續進展。」

他再次指出，降息太快可能會導致對抗通膨的戰鬥失敗，並可能被迫進一步升息；而等待太久則會對經濟成長構成危險。

目前期貨市場定價顯示6月將首次降息，全年降息4次，總計降息1個百分點，比聯準會12月降息3次的說法略顯激進。

雖然在降息方面遇到阻力，鮑爾指出，聯準會在不影響勞動市場和整體經濟的情況下，為實現2%的通膨目標而採取了行動。

他表示：「過去一年，經濟在實現這些目標方面取得了長足進步。」 他指出，通膨已「大幅緩解」，因為「實現就業和通膨目標的風險已更趨於平衡」。

他補充說：「正如對家庭、企業和預測者的廣泛調查以及金融市場的措施所反映的，長期通膨預期似乎仍然得到很好的錨定。」

降息 鮑爾 聯準會

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