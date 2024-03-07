銀行準備金門檻 傳將大幅降低

《路透》引述知情的產業高層報導，美國監管機構打算大幅降低銀行根據規定必須持有的準備金門檻。

以聯準會 為首的銀行監管機構去年7月公布「巴塞爾協議III」提案，徹底改革資產超過1000億元銀行必須提撥現金以吸收潛在損失的方式。

這些機構表示，大約36家納管的金融機構總資本將增加約16%。知情人士表示，隨著監管機構全面重新起草方案，這個數字預計將大幅下降。

知情人士表示，最大的資本撙節將來自銀行計算操作風險潛在損失方式的改變，這是該提案中成本最高的部分。在這部分，銀行一直敦促監管機構降低與投資銀行等貸款 服務相關的費用收入的風險權重。預計還將取消或降低低收入借款人房貸和再生能源稅收抵免的較高風險權重。

三名知情人士指出，聯準會負責監管的副主席巴爾已開始與主席鮑爾 合作重寫該提案。一位政府官員表示，在國會作證的鮑爾正在尋求「重大」改變。

華爾街一直在盡一切努力扼殺該提案。該提案激起包括一些知名民主黨國會議員批評；銀行發起各種運動、遊說國會，並表示可能會提起訴訟。它們還敦促監管機構廢除該草案並重新提出。

知情人士表示，官員尚未決定是否重新提出該規則，但這將延後該規則的完成，並可能拖延至新的總統上任。

巴爾表示，這些規則將加強銀行體系抵禦不可預見的衝擊，去年的銀行倒閉就凸顯了這種衝擊。他也指出，2009年全球金融危機後，貸款機構聲稱更高的資本規則將損害經濟，但這項說法從未實現。

代表銀行業的金融服務論壇執行長佛羅默(Kevin Fromer)表示：「對巴塞爾協議III終局之戰提案的反對來自各個部門。」「我們希望這些機構能夠聽到這些擔憂，並努力尋找支持經濟的前進道路。」