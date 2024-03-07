私企就業改善 增幅低於預期

薪資處理公司ADP發表報告，2月私部門就業 成長有所改善，但增幅略低於預期。

本月企業增加了14萬個職位，比1月上修後的11.1萬個有所增加，但略低於《道瓊》估計的15萬個。

許多領域均出現就業成長，其中休閒和酒店業增加了4.1萬個職位，建築業增加了2.8萬個職位。其他表現強勁的產業包括貿易、運輸和公用事業的2.4萬個、金融的1.7萬個和其他服務類別的1.4萬個。

其中，11萬人來自服務業，而商品生產業則增加了3萬人。成長主要集中在大型公司，員工人數少於50人的小企業僅占總數的1.3萬人。

隨著就業成長，留在工作崗位的人的年薪增加了5.1%，ADP 表示這是自2021年8月以來的最小增幅，這可能代表通膨壓力正在消退。

勞動市場越來越成為美國經濟成長今年是否會停滯的訊號；之前國內生產毛額(GDP)2023年年化成長率穩定在2.5%左右。

ADP首席經濟學家理查德森(Nela Richardson)表示，「就業成長依然強勁。薪資增幅呈下降趨勢，但仍高於通膨水準。」「“簡而言之，勞動市場仍十分活躍，但不會影響聯準會今年的利率 決定。」

ADP的報告先於勞工部 8日發布的官方非農就業數據。近幾個月來，ADP數字一直低於勞工統計局的報告。