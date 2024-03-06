羅比尼：美今年降息不到三次

羅比尼接受彭博電視訪問時說，他不太擔心美國經濟會陷入衰退，「軟著陸」的可能性也不高。（路透）

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼預測，今年美國經濟將繼續保持活力，而聯準會（Fed）今年降息 次數可能不到三次。而素有「央行 中的央行」之稱的國際清算銀行（BIS），在最新報告中也說央行可能因服務業通膨居高不下而延後降息。

羅比尼4日接受彭博電視訪問時說，他不太擔心美國經濟會陷入衰退，「軟著陸」的可能性也不高。而聯準會決策者去年12月發布的點狀圖預測，今年會降息三次，但羅比尼認為，最終降息次數可能少於這個數字。

羅比尼說，「眾人所謂經濟不著陸的是確有可能的，即經濟成長高於潛在水準且通膨依然僵固，但矛盾的是，經濟的好消息對市場反而可能是壞消息，因為這意味著Fed降息不會像外界目前預期的那麼多，也沒那麼早。」

另一方面，國際清算銀行4日表示，主要央行即將贏得抗通膨之戰的勝利，但也警告全球服務業物價今年都可能頑固地維持強勁，從而導致央行延後降息。

BIS發布最新季報指出，有理由對主要央行即將贏得抗通膨之戰保持「審慎樂觀」。BIS貨幣與經濟部門管波里歐表示，「主要央行都已採取果決行動，避免通膨變得根深蒂固；同時，經濟活動展現驚人韌性，金融體系也保持良好」。

但BIS也警告，主要央行仍面臨風險。報告指出，不管是先進或新興經濟體，由於勞動市場緊俏，勞力密集、因而對薪資波動更敏感的服務業物價維持居高不下的時間將比預期更久，若進一步攀漲，「通膨減緩可能放慢，從而可能促使貨幣政策維持更緊更久」。

在各國央行抗通膨的「最後一哩路」上，服務業通膨持續上漲已證實為一大阻礙，BIS表示，「基本事實為服務業物價通常會更僵固」，「若服務業物價符合之前的趨勢，僵固性可能更加嚴重，進一步（讓各國央行）延後降息」。

紐約大學經濟學教授葛特納指出，在物價最近一波漲勢的早期階段，薪資確實增加，但幅度小於整體通膨，「如今在其他物價持續放緩之際，薪資正出現持續上漲的追趕效應」。

這份報告也探討在新冠疫情之後，隨著去全球化和人口老化重塑主要經濟體，既不過於寬鬆也不過於緊縮的中性利率 （經濟學家所稱的R*利率）會有什麼變化。

報告指出，隨著服務業的經濟產值占比提高，通膨壓力可能更為頑固，現在R*利率可能會更高；但評估該利率的變數也很多。