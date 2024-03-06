目標百貨季獲利佳 但對今年悲觀

目標百貨對今年銷售抱持樂觀態度。（路透）

目標百貨 假日季營收和獲利超出華爾街 的預期；但該公司預計今年銷售將再次疲軟。

該零售商可比銷售額連續第3季下降，第4財季下降了4.4%。

目標百貨預計銷售額不會迅速反彈。並預計本季可比銷售額將下降3%至5%，調整後每股獲利將在1.7至2.1元之間。預計2024年全年可比銷售額為持平至成長2%，調整後每股獲利將在8.6至9.6元之間。

然而該公司強調，在經歷可自由支配支出下降的艱難時期後，該公司業績已有起色。商店和網站流量雖然仍年減，但連續第二季有所改善。由於公司管理庫存得當，並受益於供應鏈、貨運和電子商務履行成本的下降，獲利大幅增加。強調低價是最賣點的訴求引發了購物者共鳴。

執行長康奈爾表示，公司的努力「改變了我們業務的動能」。並表示將推出新的銷售動力，包括會員計畫，以使公司恢復成長。

其獲利隨著銷售額增加上升。第4季獲利較一年上揚，因為降價商品減少了，營運效率提高了，庫存產品也增加了。

當季淨利從去年同期的8.76億元或每股1.89元成長近58%至13.8億元和每股2.98元。明顯高於每股1.9至2.6元的財測範圍。

與一年前相比，其獲利率 也更加健康。第4季營業獲利率為5.8%，而去年同期為3.7%，當時業績受到打擊，因為顧客購買的服裝等高獲利商品減少，而購買更多低利潤商品如食物和家庭必需品。

截至2月3日的第4財季，目標百貨總營收較去年同期的309.8億元成長近2%至319.2億元。與2022財年相比，業績增加了一周的銷售量。

商店和網路可比銷售額有所下降。可比商店銷售額較去年同期下降5.4%；數位銷售額年減0.7%，較第3季下降6%有所改善。

客流量趨勢有所改善：從第3季的下降4.1%到第4季的下降1.7%，主因越來越多購物者使用路邊取貨。