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打擊密碼共享 華納跟進奈飛

財經新聞組／綜合報導

串流媒體產業的打擊密碼共享行動已經擴及下一家業者：華納兄弟探索頻道(WBD)的Max串流服務。原名HBO Max的平台將於今年稍後開始限制密碼共享，預計在2025年進行全面推廣。

串流媒體可以透過打擊密碼共享來增加閱戶，前提是不會讓用戶拒絕它們的服務。理想情況下，它會強制共享帳戶的用戶自行申請訂閱。

WBD的最新舉措與Netflix的策略相呼應。Netflix自2022年10月首次宣布該舉措後，於去年5月開始對美國訂戶實施密碼共享打擊行動。

迪士尼最近幾周也宣布打擊密碼分享行為。該公司上月向Disney+用戶發出通知，警告將從3月開始限制帳戶共享。Hulu幾天前也向訂戶發出類似的通知。

該策略可能有助於防止成長放緩，因為最近的報告表明串流媒體用戶總數放緩。

根據訂閱分析平台Antenna的數據，高級訂閱服務訂戶成長速度自疫情爆發前以來最慢，去年僅成長10.1%，而2022年為21.6%。

除了成長放緩之外，自2019年以來，用戶流失率幾乎增加了2倍，2023年取消訂閱的人數將達到1.405億，這是過去5年來最大降幅。

WBD串流媒體2023年全年已達成獲利，是Netflix之外第一家達成的媒體公司。

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