財經簡訊

疑遭抗爭 特斯拉 柏林廠停產

特斯拉柏林廠因疑似縱火襲擊變電站而被迫停產。《路透》引述德國 報紙《柏林報》的報導指出，位於柏林東南部的格倫海德廠以及整個城市的部分地區都斷電。報導補充說，拆彈部隊已被派往現場。勃蘭登堡警方表示，這起事件看來像是縱火事件，目前正在調查禍首。警方獲接通知，提醒他們注意Gosen-Neu Zittau地區正在燃燒的電線塔。特斯拉計畫擴建格倫海德廠並將電池產能翻倍，達到每年100吉瓦時和100萬輛汽車。然而上月居民投票否決砍伐附近樹木以供擴建工廠的計畫。

歐洲銀行CRE曝險低於美國

摩根史坦利表示，歐洲主要銀行一直在削減對商業房地產 的貸款，其曝險度僅為美國同行的一半；隨著辦公室價格進一步暴跌，美國銀行變得更加脆弱。商業房地產(CRE)市場正面臨自2008年9月金融危機以來最嚴重的衰退，因為借貸成本上升，以及更多在家工作的人導致空置率飆升，打擊了對辦公空間的需求。大摩分析師在研究報告中表示，美國地區性銀行和德國地區性銀行的曝險度似乎最大；與歐洲大型銀行不同，德國地區性銀行一直在增加曝險。

GitLab財測保守 令人失望

軟體開發商GitLab預計2025年全年營收和獲利低於華爾街預期，理由是經濟不確定，支出環境謹慎。話雖如此，分析師和投資人認為對2025財年的預測仍持謹慎態度，預計將成長穩定。預計第1季虧損在1200至1300萬元間，包括與主要遠距工作員工舉行的全員大會相關的1500萬元費用；這是2019年以來首次舉辦此類活動。對第1季和2025財年的營收預測也低於分析師預期。然而，該公司警告，年度收入財測不包括潛在的價格上漲。

開利14億出售工業消防部門

開利(Carrier)表示將以14.3億元將其工業消防部門出售給Sentinel Capital Partners，因為該公司希望專注於其主要的供暖和製冷設備業務。這家總部位於佛州的公司去年收購了德國工業公司Viessmann的空調部門，並將其全球接入解決方案業務出售給霍尼韋爾(Honeywell)。開利預計此交易的淨收益將超過11億元，並打算用所得收益來償還債務。該交易預計將於第3季完成。