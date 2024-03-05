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那斯達克100已300多天沒出現重挫 一波動盪早該來臨？

編譯葉亭均／綜合外電
以科技股為主的那斯達克100指數已經303個交易日沒有回檔2.5%以上，是1990年來最長紀錄。（路透）
以科技股為主的那斯達克100指數已經303個交易日沒有回檔2.5%以上，是1990年來最長紀錄。（路透）

Marketwatch網站報導，根據BTIG首席市場技術師克林斯基（Jonathan Krinsky）的說法，以科技股為主的那斯達克100指數已經303個交易日沒有回檔2.5%以上，是1990年來最長紀錄。雖然這不必然代表由AI題材領漲的美股準備面臨拋售，但克林斯基認為，市場早該出現一波動盪了。

克林斯基表示：「依我們之見，某種程度的大跌可能即將來臨。」

追蹤那斯達克100指數的景順QQQ Trust Series ETF（代QQQ ）在2024年已經連14個交易日創新高，最近一次創新高是在上周五（3月1日），這檔ETF價格上漲1.5%至445.61美元。

根據FactSet的數據，QQQ最近一次回檔2.5%以上幅度是發生在2022年12月15日，當時重挫3.4%。

值得注意的是，那斯達克100指數這回是在沒有獲得蘋果公司股票的提振下，達到了這一波頻創新高的成績，而原先市場認為蘋果是帶動這項指數不可或缺的成分。根據FactSet的數據，雖然蘋果股價今年來已下跌9.1%，但整個那斯達克100指數上漲8.3%。儘管所謂「美股七雄」帶動史坦普500指數在2023年大漲，但從今年年初以來，高人氣的大型科技股表現持續日益分歧。

以本周一的交易為例：AI晶片股輝達（Nvidia）股價大漲3.6%，但電動車大廠特斯拉（Tesla）股價重挫7.2%，而Google母公司 Alphabet下跌2.8%，蘋果公司則跌了2.5%。

克林斯基說：「這種表面下的分歧不應該被忽略。當然，見到一些擴大至AI交易以外領域令人鼓舞，但許多動能股持續單一方向的走向最終將產生一些影響，儘管本質上僅是短期的。」

幾檔大型股走疲，在周一使得那斯達克指數承受壓力。追蹤在那斯達克交易的前100大非金融股走勢的那斯達克100指數，以及涵蓋在那斯達克交易的逾3,000檔股票走勢的那斯達克綜合指數在周一都下跌0.4%。史坦普500指數和道瓊工業指數都收低。

那斯達克 AI 史坦普500

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