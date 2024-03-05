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美股最錢線/七巨頭占比高？以前還有更高

財經新聞組／綜合報導

在科技股大漲支撐下，美股走勢正在「越漲越窄」；「七巨頭」市值現已占到史坦普500指數總市值的29%。在2023年「七巨頭」貢獻了史指幾乎三分之二的漲幅，而史指中有一半個股在過去一年中均下跌。

麻省理工學院(MIT)經濟學博士、擁有20多年資管經驗的投資組合經理人拉蒙(Owen Lamon)對高盛「七巨頭主導美股」的說法提出質疑。

高盛報告指出，自1980年以來，史指市值前七大個股的權重從24%下降至14%左右，又從2020年開始上升至當前的29%，達到「歷史最高點」。

拉蒙指出，「1980年以來最高」並不等於「歷史最高」，在1950年代至1960年代期間，美股的集中度比現在高得多。

他引用Schlingemann和Stulz在2022年發表的研究指出：「1950年代中期，僅僅3支股票就占整個市場總市值的28%左右，這顯然要比『七巨頭』目前的水平集中得多。」幾十年來，美股最大權重股始終是IBM、AT&T和通用汽車這三者。

1960年AT&T的市值占整個市場總市值達到13%；相較之下，目前美股市值最大個股蘋果也不過僅占史指總市值的7% 。

就業市場的集中度也遠不及從前。1953年市值最高的通用汽車的非農業就業貢獻率為1.39%；而蘋果在2019年的就業貢獻率僅有0.11%，不到前者的十分之一。

因此，拉蒙認為，「七巨頭」並沒有並沒有帶來「扭曲」的市場，低波動策略可能會表現良好，因為集中性本身就與低波動率策略完全一致。

針對高盛報告中「七巨頭的高度集中可能助長『贏者為王』此類不平等風氣」的說法，拉蒙也駁斥指出：集中股更高的1950和1960年代，反而更是美國公民收入平等的 「黃金時代」。

他提醒投資人：「市場參與者需要睜大眼睛，好好看看股市的歷史。」（財經新聞組）

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