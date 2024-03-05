放空區銀ETF 獲利近10億元

分析公司Ortex數據顯示，隨著紐約社區銀行(New York Community Bancorp)的麻煩波及整個行業，2024年至今空頭放空美國主要地區銀行ETF已帳面獲利9.77億元。

NYCB涉足陷入困境的商業房地產 (CRE)市場的影響，讓許多投資 人對該行業的健康狀況感到不安。

企業律師事務所Cole Schotz房地產部門成員里瓦(Robert Riva)表示，「我認為CRE曝險將會影響到更多銀行，無論它們是否進行適當的承保。」「這不僅僅是15年後可能重蹈雷曼兄弟錯誤的問題。這是一個全行業的問題。」

SPDR S&P Regional Banking ETF今年來下跌9.2%，空頭大幅受益。而放空另一支與該產業相關的ETF Invesco KBW Regional Banking ETF則獲利6.63億元。

Ortex數據顯示，夏威夷銀行、Axos Financial和Columbia Financial是這兩支ETF空頭的首要目標。

截至3月1日，這三家的空頭部位占其自由流通量的百分比分別為15.98%、11.73%和9.38%。

這三支個股在CRE市場占有相當高的比率，包括多戶住宅。截至去年，此類貸款 分別占其貸款總額的27%、32%和48%。

截至去年底，此類貸款占NYCB貸款組合44%。該行股價今年來暴跌65%，為空頭帶來1.45億元的帳面利潤。