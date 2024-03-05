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芭比海默之爭 燒到博彩網站

財經新聞組／綜合報導
「芭比」和「奧本海默」從票房爭到獎項，現在還是熱門投注標的。（美聯社）
「芭比」和「奧本海默」從票房爭到獎項，現在還是熱門投注標的。（美聯社）

在經過去年夏季的票房對峙後，「芭本海默」之戰正轉向美國線上博彩網站。

新澤西州、麻州和其他5州允許對10日的奧斯卡頒獎典禮進行投注，賭徒可以押注最佳影片、男演員或女演員等最高獎項，也可以投注最佳音響或動畫短片等較低知名度的獎項。

Gambling.com集團旗下網站Bookies.com資深博彩分析師史佩洛斯(Bill Speros) 表示，「芭比」和「奧本海默」的受歡迎程度可能會導致奧斯卡投注金額創紀錄。

他說，今年「是人們第一次有機會押注兩部真正具有大眾吸引力的電影以及其中的明星」，「這兩部電影大家都看過。」

雖然具體數字尚未披露，但根據美國博彩協會發布的調查，上月的美式足球超級盃預計吸引230億元的賭注。

奧斯卡投注只是其中的一小部分，史佩洛斯說，「投注NBA例行賽的錢更多。」但電影有機會吸引對體育賽事不感興趣的賭徒。

賭徒可以在賭場下注，但大多數是透過DraftKings、BetMGM和ESPN BET等應用程式線上下注。

除了新澤西州和麻州外，密西根州、印第安納州、亞利桑那州、堪薩斯州和路易斯安那州也允許投注奧斯卡。奧斯卡金像獎的舉辦地加州不允許對獎項進行投注。

在加拿大安大略省，FanDuel提供賭注，賭女演員瑪格羅比(Margot Robbie)會穿哪套芭比娃娃服裝，或者是否有人會在領獎時摔倒。但此類與獲勝者無關的投注在美國任何州都不被允許。

隨著各個組織最近幾周的結果，賠率已經出現變化。雖然「芭比」以14億元稱霸全球票房，但「奧本海默」顯然是最佳影片的領先者。這部電影在金球獎、演員工會獎和其他競賽中獲得了最高獎項。

根據DraftKings的數據，在奧斯卡頒獎典禮前一周對「奧本海默」下注50元只能贏回51元，利潤為1元。「芭比」的勝算是35比1。

奧斯卡 芭比 新澤西州

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