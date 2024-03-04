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將搶走Nvidia頭號飆股頭銜 美超微一年來暴漲近1000%

編譯葉亭均／綜合外電
美超微即將在3月18日開盤前被納入史坦普500指數的消息傳出後，股價4日又飆漲近19%。（路透）
美超微即將在3月18日開盤前被納入史坦普500指數的消息傳出後，股價4日又飆漲近19%。（路透）

輝達（Nvidia）可能很快就要把史坦普500指數「頭號飆股」的頭銜讓給另一檔AI相關公司了。AI伺服器及儲存技術大廠美超微（Super Micro）漲勢凌厲，這檔股票即將在3月18日開盤前被納入史坦普500指數的消息傳出後，股價4日又飆漲近19%。

美超微4日收盤大漲近19%至每股1,074.34美元，創歷史新高，這也帶動美超微股價在過去12個月飆漲近1,000%，讓Nvidia同期間257%的漲幅相形失色。

美超微光是靠今年來的漲幅，公司市值就大增約440億美元，總市值達到約600億美元。

Banrion資本管理公司執行長西斯里（Shana Sisely）表示：「它被納入史坦普500指數是合理的。它實際上能帶動史坦普指數走高，因為現在有Nvidia以外的另一檔股票可帶動報酬。」

美超微被納入史坦普500指數，代表這項指數在除了今年來領漲大盤的大型科技股之外，還有更多AI代表股。鞋業公司Deckers Outdoor也將被納入史坦普500指數，取代惠而浦與區域性銀行Zions Bancorp。

總部位於加州聖荷西的美超微在1月公布超越華爾街預期的初步財報，同時暗示AI需求強勁後，股價又大漲一波。

Rosenblatt證券分析師莫斯曼（Hans Mosesmann）在4日的報告中表示：「僅一年多，它的股價就從102美元飆升至突破1,000美元，主要是AI相關需求增加且有利的成長預估。」他給予美超微「買進」建議評級，目標價每股1,300美元。

不過，美超微近幾周來股價動盪。在2月底，美超微遭「空軍」襲擊，單日崩跌20%，放空人士大賺12億美元。此後，美超微股價漲得更高，讓空頭人士今年來帳面虧損超過32億美元。

西斯里也表示，雖然一檔個股即將被納入史坦普500指數的消息通常會帶動該股股價大漲，但一旦正式被納入，隨後股價表現通常平淡，「在完成納入指數後，通常會見到股票有些賣壓」。

然而，華爾街整體依然看漲這檔股票。根據彭博彙整的資料，美超微獲得11個買進評級、4個中立持有、僅有1個賣出建議。目前分析師們給予美超微的平均目標價為819美元，比當前股價的了約24%，但分析師們的目標價通常落後於出現在美超微這類飆股的漲勢。

史坦普500 AI 華爾街

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