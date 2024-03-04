我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

自駕計程車Waymo准載客上高速公路 範圍擴及灣區

Fed報告 金融穩定仍有弱點

編譯湯淑君／綜合外電
Fed發布貨幣政策半年報，指出金融穩定方面仍有一系列「顯著的」弱點。（路透）
Fed發布貨幣政策半年報，指出金融穩定方面仍有一系列「顯著的」弱點。（路透）

美國聯準會（Fed）1日發布貨幣政策半年報，指出金融穩定方面仍有一系列「顯著的」弱點，但強調一年前銀行體系遭遇的壓力已大幅消退。Fed並表明，決策官員不會開始調降短期利率，除非更有把握通膨果真穩定滑向2%目標。

在這份報告中，Fed提到舉債水準（「資金槓桿」）透過多重途徑推升金融業風險、股價已「接近歷史高點」、避險基金的資金槓桿已回升到高水位，壽險公司面臨更依賴非傳統融資管道的處境。同時，銀行融資成本已升高，儘管融資來源的流動性充足而穩定。

但報告強調，即使面臨挑戰，「銀行體系依然健全且有韌性」，而且「去年春季以來，銀行體系經歷的急性壓力已消退」，銀行的監管風險資本比率仍紮實且普遍提升，反映銀行獲利強健、資本分配減少。

一年前，Fed面對區域銀行倒閉潮，推出新的流動性機制以因應向央行借貸需求暴增。如今，那種需求大致已減退，不再是市場和Fed的一大顧慮，因此Fed將在本月終結「銀行定期融資計畫」（BTFP）。

經濟方面，Fed重申將致力於把通膨壓回2%，並表示聯邦公開市場操作委員會（FOMC）「不認為降低（聯邦資金利率）目標區間是適當的，除非更有把握通膨將穩定滑向2%」。

Fed向國會提交半年報，概述經濟近況並回顧Fed行動。緊接著，Fed主席鮑爾將在本周赴國會發表經濟證詞。屆時鮑爾可能面臨國會議員拷問，特別是緊縮貨幣政策立場，及未來放鬆政策展望。下次Fed決策會議訂於3月19日至20日舉行，各界普遍預期決策官員仍將按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%。

公布半年報同一天，Fed理事庫格勒表示，她對通膨持續降溫且失業率無升高之虞的展望「審慎樂觀」；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克重申，希望見到通膨進一步回落，再啟動降息。理事沃勒表示，希望見到Fed持有的抵押擔保證券（MBS）降到零，並強調資產負債表決定是確定流動性水平適當，並不暗示利率政策立場。

另外，今年有利率決策投票權的里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）上周五表示，美國經濟仍存在物價上漲壓力，現在預測Fed何時能夠調降利率仍為時過早。

巴爾金在接受CNBC採訪時，被問到今年降息的可能性時表示：「我們將拭目以待。我仍對通膨會回落充滿希望，如果通膨正常化，那麼就有理由說明為什麼要使利率正常化，但對我來說，要從通膨開始。」

利率 融資 鮑爾

上一則

理財Q&A／租屋被驅逐 該怎麼辦？

下一則

鮑爾將赴國會 估維持鷹調

延伸閱讀

鮑爾6日赴國會聽證 估維持鷹調

鮑爾6日赴國會聽證 估維持鷹調
戴爾推動輝達市值破2兆美元 下周鮑爾、就業難搖撼美股

戴爾推動輝達市值破2兆美元 下周鮑爾、就業難搖撼美股
拒付官司費 RNC擬先切割川普 提名後再合作

拒付官司費 RNC擬先切割川普 提名後再合作
鮑爾今年施政 難逃大選壓力

鮑爾今年施政 難逃大選壓力

熱門新聞

美國與全球經濟正遭受另一場「中國震撼」，中國的電池、電動車、機械等產品正再度大量湧入國外市場。圖為中國電池製造商寧德時代位於德國Arnstadt的一座工廠。（路透）

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

2024-03-03 07:56
香港居民對深圳好市多趨之若鶩，旅行社為此推出專屬的血拚行程，讓民眾能買個過癮。 （路透）

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

2024-02-27 17:36
31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

2024-02-26 01:00
投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

2024-03-02 06:05
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

2024-02-26 06:50
特斯拉執行長馬斯克 美聯社

蘋果棄車保AI 馬斯克貓哭耗子？他接著做了這事

2024-02-28 10:55

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財

驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財