Fed報告 金融穩定仍有弱點

Fed發布貨幣政策半年報，指出金融穩定方面仍有一系列「顯著的」弱點。（路透）

美國聯準會（Fed）1日發布貨幣政策半年報，指出金融穩定方面仍有一系列「顯著的」弱點，但強調一年前銀行體系遭遇的壓力已大幅消退。Fed並表明，決策官員不會開始調降短期利率 ，除非更有把握通膨果真穩定滑向2%目標。

在這份報告中，Fed提到舉債水準（「資金槓桿」）透過多重途徑推升金融業風險、股價已「接近歷史高點」、避險基金的資金槓桿已回升到高水位，壽險公司面臨更依賴非傳統融資 管道的處境。同時，銀行融資成本已升高，儘管融資來源的流動性充足而穩定。

但報告強調，即使面臨挑戰，「銀行體系依然健全且有韌性」，而且「去年春季以來，銀行體系經歷的急性壓力已消退」，銀行的監管風險資本比率仍紮實且普遍提升，反映銀行獲利強健、資本分配減少。

一年前，Fed面對區域銀行倒閉潮，推出新的流動性機制以因應向央行借貸需求暴增。如今，那種需求大致已減退，不再是市場和Fed的一大顧慮，因此Fed將在本月終結「銀行定期融資計畫」（BTFP）。

經濟方面，Fed重申將致力於把通膨壓回2%，並表示聯邦公開市場操作委員會（FOMC）「不認為降低（聯邦資金利率）目標區間是適當的，除非更有把握通膨將穩定滑向2%」。

Fed向國會提交半年報，概述經濟近況並回顧Fed行動。緊接著，Fed主席鮑爾 將在本周赴國會發表經濟證詞。屆時鮑爾可能面臨國會議員拷問，特別是緊縮貨幣政策立場，及未來放鬆政策展望。下次Fed決策會議訂於3月19日至20日舉行，各界普遍預期決策官員仍將按兵不動，聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%。

公布半年報同一天，Fed理事庫格勒表示，她對通膨持續降溫且失業率無升高之虞的展望「審慎樂觀」；亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克重申，希望見到通膨進一步回落，再啟動降息。理事沃勒表示，希望見到Fed持有的抵押擔保證券（MBS）降到零，並強調資產負債表決定是確定流動性水平適當，並不暗示利率政策立場。

另外，今年有利率決策投票權的里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）上周五表示，美國經濟仍存在物價上漲壓力，現在預測Fed何時能夠調降利率仍為時過早。

巴爾金在接受CNBC採訪時，被問到今年降息的可能性時表示：「我們將拭目以待。我仍對通膨會回落充滿希望，如果通膨正常化，那麼就有理由說明為什麼要使利率正常化，但對我來說，要從通膨開始。」