3月開門紅 史坦普、那斯達克創高點

美股在3月頭一個交易日繼續上漲，史坦普500 指數突破5100點大關，今年來第15度創下歷史新高。戴爾（Dell）因AI伺服器銷售強勁大漲32%，帶動半導體股大漲。本周雖有聯準會（Fed）主席鮑爾談話和就業報告的變數，但投資 人幾乎一面倒看好後勢，認為美股拉回即是買點。

美股三大股指1日全面上揚，拜半導體股上漲所賜，史坦普500指數上漲0.8%；那斯達克綜合指數上漲1.1%，連續第二日創新高。費城半導體指數大漲4.3%，台積電ADR也勁揚4.1%。輝達（Nvidia）大漲4%，市值突破1兆美元大關後，僅花180個交易日即衝破2兆美元。

製造業景氣和消費者信心數據表現欠佳，但投資人並不在意。Fed理事沃勒表示，他希望Fed資產負債表轉向增持美國短債。美國2年期公債殖利率 下跌9個基點收在4.53%，10年期公債殖利率下跌6個基點收在4.19%。殖利率走勢和債券價格呈反向關係。

本周投資人將從鮑爾在國會的證詞和勞工部公布2月就業報告，得到更多貨幣政策走向的線索。

Spectrum財富管理投資長湯普森說：「沒有總是上漲的，回檔是難免的，但也許是更佳的買進時點。」

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特說：「3月歷來是表現不錯的一個月，史坦普500指數平均有1.1%的漲幅。不過在大選年，3月平均漲幅降到只有0.4%，月中明顯轉差。」

Nationwide投資研究主管海克特說：「市場動能依然強勁，任何短暫走軟都會立即有多頭買進。」他指出，技術面和基本面都支持上漲，看跌理由已經瓦解，只不過從反向角度來看，價位偏高和一面倒的樂觀也值得警惕。

史坦普500指數公司幾乎已完成公布上季財報，第4季獲利成長近8%，優於財報公布前原估的1.2%。

彭博行業研究統計，76%的企業優於預期，高於10年均值74%，激勵投資人追捧美股。

策略師認為，AI帶來生產力提升，長期來看會使所有股票受益，相較於成長股本益比已偏高，價值股有更大的上漲空間。