寵物用品熱賣 曝與人類關係演變

寵物服飾的商機無窮；圖為狗狗穿衣還戴上墨鏡。（圖／123RF）

在明尼蘇達州嚴冬季節裡，經常看到路上的狗身穿外套在路上或者繞著湖邊散步，短毛或小型狗穿外套出門的特別多。

狗狗穿衣讓人聯想到萬聖節服裝、或者盛裝打扮的社交犬，然而，如今狗外套已非偶爾登場的配件，寵物服飾已成了數十億美元寵物產品業的中流砥柱，蓬勃發展，也象徵人類與寵物關係的演變。

然而，家裡愛犬真的需要穿外套嗎？

老狗幼犬穿衣可保暖

站在狗狗的立場，是否穿衣服取於品種、皮毛、體型、年齡、健康狀況和環境。美國養犬俱樂部(American Kennel Club, AKC)首席獸醫克萊因(Jerry Klein)表示，小狗通常比大狗怕冷，靠近地面的狗對寒冷特別敏感。

狗品種的皮毛類型是重要因素，單層皮毛、雙層皮毛、無毛或者毛髮稀疏等各不相同。雙層皮毛的狗有一層底毛，有助於在寒冬中保暖。

克萊因說，老狗、幼犬確實會因為穿上外套而加倍保暖，如果有足以影響調節體溫的潛在健康問題、患糖尿病或者有骨關節炎更可因穿外套而受益。

狗狗時尚隨時代演變

從古埃及人和19世紀巴黎的狗精品店、一直到20世紀初狗穿衣服的照片，都看得到狗時尚與狗服裝，而且長久下來，狗狗穿著與配件不斷變化。

紐約市 AKC狗博物館 (AKC Museum of the Dog)館長福塞爾(Alan Fausel) 說，狗項圈有其演變史；該博物館去年辦展覽，巡迴展示187個狗項圈，反映出狗從實用狩獵者變成野外助手、乃至於室內家庭成員的角色演變過程。

1600年代，狗被人們用來集體狩獵大型採石場裡的熊、野豬、雄鹿等，犬科動物會被主人戴上帶刺的鐵項圈以求保護；接下來幾個世紀裡，項圈出現更柔和的裝飾形式，並由黃銅、珠寶商蒂芙尼(Tiffany)銀和寶石等材料製成。

近幾十年來，流行文化中出現令人難忘的狗服裝。在喜劇電影「金法尤物」(Legally Blonde)中，女主角貼身夥伴吉娃娃Bruiser Woods總身穿迷人粉紅色衣裳；在「MIB星際戰警」(Men in Black)電影裡，巴哥犬弗蘭克(Frank the Pug)有帥氣的西裝領帶；在喜劇電視連續劇「歡樂一家親」(Frasier)中，男主爸爸的愛犬則穿著亮黃色雨衣。

狗服裝向高機能靠攏

如今，社群媒體抖音(TikTok)和Instagram上，不斷看得到時尚達人和寵物父母和心愛的寵物大玩裝扮遊戲。

2024年的狗服裝有各式各樣選擇，主人可買單價1000美元的古馳(Gucci)或Prada外套，也可在網路寵物商店Chewy上花幾十美元買一件防風雨外套。

近幾十年來，狗服裝更加速由高級時尚轉變為高機能。

總部位於俄勒岡州的Ruffwear認真看待寵物服飾業，產品總監卡恩(Peter Kearns)說，該公司對待狗服裝就像人類戶外服裝一樣，全力尋求創新、技術以及為狗狗提供舒適感的方法。

疫期帶動飼主狂消費

2020年新冠疫情 爆發以來，大家成天待在家裡，更瘋狂為寵物裝扮，寵物產品銷售蓬勃發展。

根據美國寵物產品協會(American Pet Products Association)，疫情爆發前，寵物用品支出自經濟大衰退後便一路緩慢穩定成長，由2009年的460億美元成長到2019年750億美元。

2020寵物用品年支出飆增至1040億美元，2023年底再增至1480億美元，預計2030年將逼近2800億美元；疫情影響力巨大。

總部位於華盛頓的業者Voyagers K9 Apparel為25種狗生產夾克，清楚看到疫情帶動的商機；去年收購該公司的哈夫納(Joe Hafner)說，人們收養更多狗、更常和狗待在家裡，疫情過後，人們繼續熱愛大自然，經常帶愛狗散步。

此外，氣候變化驅使Voyagers今年夏天推出一系列降溫外套。假如人們想讓愛狗免受天候影響，功能性服裝必有市場。

密西根州寵物狗寄宿日托機構Nature of the Dog主人莫德(Jackie Moord)發現，穿外套的狗狗穩定增加，這些外套為主人帶來內心平靜。

寵物服裝專賣店Made by MeadowCat老闆惠特利(Nicole Wheatley)一開始只是幫自己的愛貓製作刷毛衣服，如今經營商店成了全職工作，每年約產製1000至1300件訂製狗外套，單價40至75美元。一位賓州顧客的杜賓狗有50多件訂製外套。

專家建議飼主多觀察

寵物用品業者PetSmart 獸醫服務中心的獸醫布倫斯(Jennifer Bruns)提醒寵物主人經常查看愛犬是否有發抖或全身不適，藉以研判什麼時候需要為狗狗穿外套；愛犬可能需要穿幾次外套才能適應，為了夜間安全，可考慮穿著反光外套。

克萊因獸醫補充，外套有助於狗狗在受刺激時保持平靜、在暴風雨期間保持乾燥；靴子等冬季配件也有助於保護爪子免受凍傷或化學除冰劑傷害。AKC在官網上提供更多提示，可多參考。