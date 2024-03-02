Fed今年降息幾次？專家警告：一次都不會降、恐打擊美股

投資人原先期待聯準會（Fed）今年降息六、七次，但眼看通膨揮之不去、經濟成長仍強，目前主流看法是降息三次。但專家警告，市場尚未把2024年不降息的風險納入考量。（路透）

聯準會（Fed）2024年會降息 幾次？投資人原先期待六、七次，每次降1碼（0.25個百分點），但眼看通膨仍揮之不去、經濟成長仍強勁，如今市場已降低期待，主流看法是降三次。不過，一位發言動見觀瞻的華爾街經濟學家認為，Fed今年不會降息，投資人得面對美股 在降息期待落空後湧現的失望性賣壓。

MarketWatch報導，阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）1日發布研究報告，建議投資人再次修正降息預期。他寫道：「現實是，美國經濟根本沒在減緩，Fed去年12月轉鴿反而形成一股順風助推成長。因此，Fed今年不會降利率，利率會維持在高檔更久。」

Fed今年若不降息其來有自

史洛克列舉十個理由，說明為何他預期Fed今年將按兵不動。其中之一是：Fed去年底貨幣政策立場「轉鴿」後，市場已大幅上修對美國經濟成長的預期 ，金融情勢隨之放鬆，投資級公司債和高收益債券發行額創新高，甚至首次公開發行股票（IPO）市況全都熱絡起來。

其他因素還包括：勞動市場依然緊繃、工資壓力居高不下、調查顯示小企業醞釀調漲價格，而製造業和服務業公司仍在抱怨原料成本上揚。

他說：「結論是：2024年大半時間，Fed仍將疲於抗通膨。因此債券殖利率 水位仍將居高不下。」

美債殖利率回升不利美股展望

與債券價格走向相反的殖利率最近有回升跡象，這對美股是凶兆。美國10年期公債殖利率在去年10月短暫躍上5%，同時美股跌落2023年谷底；10年期殖利率後來回落，觸動美股一波漲勢；但10年期殖利率在12月底跌破3.8%後，今已回升到4.21%附近。

殖利率走高通常對股市是利空，因凸顯股票估值相對昂貴、降低買股意願。因此，倘若史洛克的判斷正確，美股展望不妙。

今年來市場對Fed降息預期頻頻下修，從六、七次降到三次，仍無礙美股頻頻創新高，因為人工智慧（AI）題材還熱得發燙。更何況，今年降息三次，本就與Fed「點狀圖」顯示官員對利率落點的預測相符。

美股史坦普500指數2月大漲逾5%，1月至2月累計漲幅達6.8%；道瓊工業指數2月漲2.2%，今年來漲幅3.5%，兩大指數年初表現皆為2019年來最強。同時，科技股為主的那斯達克綜合指數周四（2月29日）刷新收盤最高紀錄，是兩年多來首見。

現在投資人必須正視一個問題：如果2024年Fed果真不會降息，投資人勢必得面對利率「更高、更久」的現實，股價是否還挺得住？