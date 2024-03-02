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英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

財經簡訊

財經新聞組／整理

歐元區2月通膨率高於預期

初步數據顯示，歐元區20國2月通膨率回落至2.6%，但總體數據和核心數據均高於預期。經濟學家預測總體通膨成長率為2.5%。剔除能源、食品、酒精和菸草等不穩定成分後的核心通膨率為3.1%，高於預期的2.9%。1月總體通膨上揚2.8%；在德國、法國和西班牙的物價漲幅降溫後，預計將進一步下降。投資人正在觀察歐洲央行何時開始降息，市場定價顯示歐洲央行將在6月降息。然而，許多歐洲央行官員仍強調，需要完成春季薪資談判，才能更清楚了解國內通膨壓力。

美國原油期貨觸及每桶80元

美國原油期貨近4個月來首次觸及每桶80元，跡象顯示在OPEC+做出減產決定之前市場將會趨緊。西德州中質原油(WTI)4月合約上漲2.19%或1.71元，收於每桶79.97美元，為11月6日以來的最高收盤價。5月布蘭特原油期貨上漲2.09%或1.71元至每桶83.94元。WTI和布蘭特原油在2月連續第二個月上漲，因為近月合約的交易價格高於後幾個月，這通常是石油市場緊縮的跡象。消息人士透露，OPEC+正在考慮將減產延續到第2季度，甚至可能到年底。OPEC+預計將在3月第一周就減產做出決定。

Fisker裁員15% 暫停投資

電動車新創公司菲斯克(Fisker)因持續經營風險，表示將裁員 15%，並暫停對未來項目的投資，直到與製造商建立合作夥伴關係。該公司警告，未來將是「艱難的一年」。其股價下跌38.9%至44分。該公司已收到紐約證券交易所(NYSE)的通知，指稱其不符合上市規則。菲斯克預計2024年將生產2至2.2萬輛Ocean車型，低於預期的3.56萬輛。截至2023年底，該公司的現金和現金等價物為3.255億元，低於9月底的5.274億元；第4季淨虧損增加一倍多達4.626億元。

ADM將在年報說明會計缺陷

穀物貿易商Archer-Daniels-Midland(ADM)表示將在年報中公布會計內部控制的重大缺陷，並計劃於3月15日提交。該公司財務主管維盧塔爾(Vikram Luthar)1月因對其營養部門會計執行方式的調查而被迫行政休假。它還延後公布第4季業績報告。ADM表示正在制訂一項補救計劃，以解決與其會計實務和部門間銷售程序相關的弱點。

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