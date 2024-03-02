美股最錢線/蘋果棄車投AI 未必不是壞事

蘋果公司決定終止電動車 計畫，真的無需哀悼，反而應該表示祝賀。在開始對人工智慧(AI )抱持遠大的希望時，誰還需要一輛昂貴又低利潤的電動車？

在經歷長達10年命運多舛的冒險之後，蘋果告別汽車開發項目，並將資源重新分配給AI部門。對於所有對蘋果汽車抱有期待的人來說，是一個巨大的打擊。

如果這個決定看來是承認失敗，但感覺並不是這樣。幾位分析師和市場的集體反應比較接近「擺脫困境」。

Wedbush Securities分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，快刀斬亂麻結束耗資數十億美元的魯莽行動，將使蘋果公司能夠更專注於生態系統內的整體AI戰略。

其他人則指出，蘋果的軟體和直覺設計已經透過CarPlay重塑了汽車產業。CarPlay是一款將iPhone與汽車連接起來的軟體，有效地將其軟體生態系統延伸至其他公司的硬體上。

新進業者不斷加劇電動車市場的競爭、引發價格戰並壓縮獲利。即使是像特斯拉 這家電動車王者，市場的反應激發了蘋果的汽車野心，也遇到了障礙。預計2024年需求放緩將使該公司的前景黯淡。今年至今該股已下跌近20%。它想要再重現過去崛起的歷史已不太可能，但長期成功很大程度仍取決於未經驗證的自動駕駛技術。

輝達、Meta以及微軟等「七巨頭」的驚人成長，進一步提出了一個問題：當AI工具在開發的早期階段就有如此驚人的回饋，蘋果何必還要追趕特斯拉？

但蘋果公司將員工從其大膽的電動車專案轉向追逐當前的AI趨勢，追求更令人眼花繚亂的ChatGPT版本，或者尋找身臨其境的方式讓用戶更深入地融入生活，也有一些令人不安和有點黯淡的擔憂。「如果不能打敗對方，那就加入他們」這句話，實在不適合用來形容一家手握數千億美元的企業解決問題的方式。（財經新聞組）