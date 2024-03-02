紐約社區銀行 虧損膨脹10倍

紐約社區銀行認列商譽減損，上季虧損擴大10倍。（路透）

紐約社區銀行(NYCB)披露執行長坎傑米(Thomas Cangemi)離職、內部控制薄弱，以及第4季虧損擴大10倍至27億元，再度加劇市場動盪；股價大跌25.89%。

這些最新披露的資訊是該行長達一個月風波中的最新轉折。該行在一年前的2023年地區銀行危機中扮演救援者的角色。NYCB的股價自1月31日開始下跌，當時該行大幅削減股利、提撥更多貸款 損失準備並公布上季淨虧損2.52億元，令分析師感到意外。

現在，這家市值1140億元的銀行在最新文件中表示，由於新增24億元的商譽減損費用，第4季虧損修正為27億元。

該行在29日的文件中引用2月23日完成的評估得出的結論是，「2007年之前的歷史交易商譽至2023年12月31日已完全減值，這一點已得到當前市值的確認。」

該行另外表示，管理層「發現公司與內部貸款審查相關的內控存在重大缺陷，這是由於監督、風險評估和監控活動不力所造成的。」

它決定延後提交年報，以便「完成與重大缺陷補救評估和規劃相關的工作」。

意外披露內容包括重大領導層變動。該行在另一份新聞稿中表示，已在該銀行工作27年的坎傑米「已辭去」職務。他將繼續留在董事會。

他的繼任者是執行總裁迪內洛(Alessandro DiNello)。自2月6日董事會修改章程讓坎傑米直接向迪內洛匯報後，他就一直擔任該行的老闆。

迪內洛曾擔任總部位於密西根州 特洛伊的Flagstar銀行執行長，該行在2022年底被紐約社區銀行收購。之後他就一直擔任非執行總裁。

2023年收購Flagstar並吸收倒閉的Signature Bank資產的決定，使紐約社區銀行的資產突破1000億元，跨過這個門檻引發監管機構的更嚴格的審查。

紐約社區銀行表示，這些更嚴格的要求導致其決定削減股利，並為未來的貸款損失預留更多資金。