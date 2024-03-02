超微市值飆 輝達躍「散戶之王」

輝達已取代特斯拉，成為美股的「散戶之王」。(路透資料照片)

在半導體類股廣泛強漲的帶動下，超微（AMD）股價2月29日大漲逾9%，續創新高，帶動市值首度突破3000億美元，在史坦普500指數排名第22，比五年前的222名大幅躍進。超微1日早盤續漲。

此外，專家指出，從人工智慧（AI ）晶片霸主輝達 （NVIDIA）與電動車大廠特斯拉 （Tesla）近來的股價消長觀察，輝達已取代特斯拉，成為美股的「散戶之王」。花旗也持續看好輝達等晶片製造商後市。

超微股價29日收盤飆漲9.06%至每股192.53美元，已比去年10月每股不到100美元的低點翻漲逾一倍，目前市值達3110億美元，首度寫下收盤市值站穩3000億美元關卡的紀錄。

MarketWatch指出，超微的市值排名不斷跳級，五年前在史坦普500指數只排名第222，四年前升到第114，一年前又前進到第58，現在已經排第22。

超微是AI熱潮的主要受惠者之一，上月有關新AI處理器的樂觀情緒已幫助股價回升，一甩先前疲弱財測的陰霾。

花旗集團2月29日表示「仍相當看好半導體」，尤其是「AI市場持續成長」，因為所有類型的企業和組織都在買AI晶片。花旗挑出超微是青睞的個股之一，與輝達和博通並列。

不過，超微股價最近大漲後，看起來已沒那麼便宜，目前依預估獲利計算的本益比接近50倍，比輝達的32倍還高。

彭博資訊追蹤的分析師中，四分之三建議買進超微股票，但超微股價基本上已經達到分析師的平均目標價，顯示上檔空間恐有限。

至於輝達股價2月29日漲1.9%，收791.12美元，今年來累計大漲56.9%，1日早盤續漲。相較下，特斯拉股價近幾周已陷入掙扎，今年來下跌18.7%，原因包括高利率與政府補貼減少拖累電動車需求，大降價也衝擊特斯拉的利潤。

Vanda研究公司的報告指，輝達已取代特斯拉，成為最能評估散戶信心的「散戶之王」。據這份報告，輝達、超微及美超微（Super Micro Computer）過去五個交易日共占所有美股散戶交易量的30.5%。

花旗分析師丹納利的報告指出，儘管半導體業者股價最近幾個月已大漲，「我們仍狂熱看好半導體類股」，因為「個人電腦／手機／伺服器需求穩固」，同時「AI市場持續壯大」，所有類型的企業和組織都在採購AI晶片。