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許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

財經簡訊

財經新聞組／整理

勃肯鞋假日季營收超出預期

德國涼鞋公司勃肯鞋(Birkenstock)假日季營收超出預期，年增26%，受惠於定價上漲和美國需求成長。該鞋商第1財季每股獲利4歐分，低於預期的9歐分；營收3.03億歐元，高於預期的2.887億歐元。今年1月該公司公布2023財年業績，並表示這是該公司近250年歷史上最成功的一年。銷售額成長了20%，該零售商在發展直接面向消費者的業務方面取得了長足進步，與依賴批發合作夥伴相比，該業務可以帶來更好的利潤和更多的客戶洞察。

NHTSA召回調查福特E系列

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，因缺乏動力煞車和轉向輔助系統，正對約4萬4219輛福特E系列汽車展開召回調查。NHTSA在2023年收到一些消費者投訴，指控兩年前被召回後透過福特檢查的車輛出現動力轉向線脫落的情況。補救措施包括更新車輛中的零件，並檢查它們以檢查動力轉向壓力管路和液壓煞車增壓器裝置之間的連接，以防止動力轉向液突然流失。調查對象涵蓋2021年至2022年期間生產的某些配備雙後輪的E-350和E-450車輛。

淡啤遭抵制 百威英博仍獲利

跨國啤酒和飲料公司百威英博(BUD-US)發布財報表示，即使由於對百威淡啤的需求下滑導致其美國銷售額下滑，但去年營業獲利成長7%。2023年剔除利息和稅收等財務因素的正常化營業獲利成長7%，達到199.8億元。全年獲利從上年的76億元降至68.9億元。總營收成長7.8%達到593.8億元。該公司在財報聲明中表示，美國地區營收全年下降9.5%，第4季下降17.3%，主要是由於百威淡啤銷售下降。

百思買業績佳 看淡今年表現

百思買假日季獲利和營收都超出華爾街的預期，並預計未來一年將趨於疲軟。預計本財年營收將在413至426億元之間，比最近結束的財年的434.5億元有所下降；可比銷售額將在持平至下降3%之間。影響未來一年銷售的挑戰是少了一周。百思買表示，上一財年多出一周讓營收增加約7.35億元，攤薄後每股獲利增加約30分。截至2月3日當季，淨利下降7%至4.6億元，合每股2.12元，而去年同期為4.95億元和每股2.23元。營收由上年同期的147.4億元降至146.5億元。

華爾街 德國 零售商

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