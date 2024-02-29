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Fed官員強調降息步調由數據引導 速度可能有別之前周期

編譯劉忠勇／綜合外電
威廉斯強調，過去官員已形成固定模式，而「這次不會照行事曆來走，也不會有具體的固定時間表，而是側重於數據」。（路透）
威廉斯強調，過去官員已形成固定模式，而「這次不會照行事曆來走，也不會有具體的固定時間表，而是側重於數據」。（路透）

聯準會（Fed）三位官員表示，降息步調取決於即將發布的經濟數據，暗示降低借貸成本的路徑可能有別於之前的降息周期。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯和紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯都表示，Fed首度降息的合適時機應在「今年稍後」。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克則表示，他目前正考慮在今年夏季內降息。不過，這些決策者也就Fed將如何評估未來降息的時機提出個人見解。

威廉斯說：「在降息和步調方面，必須由經濟情勢和通膨來決定。」他強調，過去官員已形成固定模式，而「這次不會照行事曆來走，也不會有具體的固定時間表，而是側重於數據」。

Fed決策者已一再表明，希望在降息前看到更多通膨穩定向下的證據，尤其考量到本月發布的消費者物價數據高於預期。Fed官員周三談話指明，官員也將依據經濟數據來決定降息步調。

波斯提克周三說：「我們始終表明，將依賴數據。這些數據將做為指引，告訴我們實際應該調整政策的程度、速度或時機。」

過去，Fed往往會急速降息，通常是為了對付經濟衰退。但這一次，經濟基本面看起來大為不同。

儘管借貸成本上升，消費者仍在持續支出，失業率也維持在3.7%的歷史最低水準，這和Fed 2022年3月開始升息的情勢幾乎沒兩樣。

波斯提克在內幾位Fed決策者已表示，他們預料通膨率將持續降至Fed 2%的目標，但他們也預期逐月的路徑會起起伏伏。周四將發布Fed偏好的個人消費支出（PCE）物價，官員屆時將獲得有關通膨的最新數據。

波斯提克說：「我仍然看到跡象表明不會急行達到2%，但只要能夠達標，不會有任何不好的情況發生，我就能放心保持耐心。」

政策路徑

Fed下次會議將於3月19-20日舉行，預料基準利率會維持在5.25%至5.5%的區間不變。期貨市場已經消化6月可能降息的預期，但下個月降息的可能性幾乎為零。Fed官員去年12月的點狀圖預測2024年會降息三次，每次25個基點。威廉斯說這估計仍然是今年降息的「合理起點」。

柯林斯在周三表示：「很可能在今年稍後開始實施寬鬆政策會更合適。一開始以有條不紊、前瞻的方式來逐步降低利率，應可提供必要的餘裕來管理風險，同時促進物價穩定和最大就業。」

降息 利率 就業

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