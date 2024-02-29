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美股最錢線/空頭鎖定能源 西方石油為首

財經新聞組／綜合報導

隨著第4季財報季開始全面加速，放空能源股的力道較去年底大幅增加。統計顯示，在財報季的最高峰時期，史坦普500指數中能源類股的平均放空比率上升10個基點，至月底時占該類股流通股的2.28%。

今年以來能源類股的熱度明顯不如科技類股以及史指。數據顯示，史指能源類股今年以來上漲2.5%，而史指自年初以來上漲超過6%。

能源產業在2022年因歐洲能源危機加上石油價格暴漲，曾出現過股價大爆發，隨後在2023年歸於平淡。而2024年雖然能源企業業績顯示出蓬勃跡象，但它已基本退出了大多數投資人的視線。自2023年以來，市場主要基調是人工智慧(AI)，大多數投資人都想投資這個領域。

根據空頭部位統計數據排名，西方石油是被放空最多的能源股。截至1月31日，放空部位比例高達5210萬股，占整個流通股的5.95%。

APA Corp.是空頭比例位居第二的能源股，空頭部位占流通股5.45%；其次是EQT能源，空頭部位占3.2%；Diamondback energy空頭部位占3.11%，瓦萊羅能源空頭部位占2.78%。

康菲石油是空頭部位最低的股票，只有1196萬股被放空，僅占總流動股的1.01%；其次是EOG Resources和斯倫貝謝，空頭部位占比分別為1.16%和1.25%。

多數美股ETF的持股最大的兩大能源股埃克森美孚和雪佛龍，空頭部位占流通股比率分別為2.34%和2.6%。

統計數據顯示，石油、天然氣和消耗性燃料仍然是能源產業中最被放空的產業。截至1月底，放空率為2.37%，但略低於1月中旬的2.27%。

能源設備和服務是該產業中放空比率最少的行業。截至1月底，空頭部位占流通股比率為1.81%，略高於1月中旬的1.7%。（財經新聞組）

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