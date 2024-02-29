疫苗需求雖減 Novavax虧損縮窄

疫苗 製造商Novavax第4季營收和獲利都未達到華爾街 預期；不過雖然該公司的新冠疫苗和相關產品需求在全球持續大幅下降，本季虧損較去年同期有所縮小。

該公司本季淨虧損1.784億元，合每股1.44元。去年同期淨虧損1.822億元，合每股2.28元。

Novavax第4季銷售額為2.913億元，低於去年同期的3.574億元。

Novavax執行長雅各伯(John Jacobs)表示，由於新冠疫苗劑量的預購協議時間安排，部分營收從2023年遞延至2024年。

雅各伯表示：「我不會將其視為銷售損失，但入帳時機很重要。」

Novavax預計2024年全年營收將在8至10億元間。該財測反映了預購協議的劑量交貨時間表預計帶入的5至6億元收入，以及來自商業市場產品銷售、授權使用費和「合作夥伴相關活動」等其他收入的3至4億元收入。

LSEG調查的分析師預計2024年營收為9.696億元。

Novavax預計第1季營收為1億元，反映當前進入新冠疫苗接種季節的尾聲。該公司之前預計該期間的銷售額為3億元。

Novavax重申今年削減更多開支的計畫，作為去年推出的全球成本削減計畫之一。該公司計畫2024年將其綜合研發以及銷售、一般和管理費用降低至7至8億元。該公司去年已將這些綜合支出削減至12.1億元，低於2022年的16.9億元。

該公司還將2023年營運費用較2022年減少11億元或41%。與2023年第1季相比，該公司裁減了30%的員工。

Novavax股價去年下跌超過50%；但在消除一些最大的不確定性後，該股上周大漲。

Novavax上周表示已解決與全球非政府疫苗組織Gavi就取消新冠疫苗採購協議產生的激烈仲裁糾紛，將向該組織支付約3至4億元；但如果Gavi決定在未來5年內向該公司訂購更多疫苗，那麼總額可能會更少。