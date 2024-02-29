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假期銷售增13% TJX淨利大躍進

財經新聞組／綜合報導

TJX Cos.表示，由於撿便宜貨的購物者紛紛湧向這家折扣零售商，假期銷售額成長了13%。

截至2月3日當季，該公司淨利為14億元，合每股1.22元；而去年同期為10.4億元和每股89分。不包括本季多出的一周，TJX每股獲利1.12元。

銷售額增至164.1億元，較上年同期的145.2億元成長約13%。

經營T.J. Maxx、Marshall's和HomeGoods的TJX已成為折扣領域實際龍頭，因為它能提供各種優質品牌產品，並吸引承受持續通貨膨脹而尋找更便宜選擇的高收入購物者。

在假期季到來之前，相較於其他零售商因需求放緩和經濟不確定而發布謹慎或令人失望的財測，該公司卻展現出積極的基調。

假期期間，消費者全神貫注於尋找最優惠的價格和折扣，在黑色星期五和網購星期一花費創紀錄的金額。TJX在此期間處於有利地位，因為消費者能夠以低於競爭對手的價格購買各種禮品。

TJX的產品比平常要好，因為許多供應商在2022年和2023年都有大量庫存，必須依靠折扣零售商來協助清理庫存。

TJX的財測似乎反映了這種擔憂。相對於華爾街預期的82至93分，該公司預計本季每股獲利在84至86分。預計全年每股獲利為3.94至4.02元，而預期為3.88至4.4元。

零售商 華爾街 黑色星期五

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