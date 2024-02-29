克羅格收購喊卡 沃爾瑪受惠

克羅格合併艾伯森若受阻，沃爾瑪是最大受益者。（路透）

市場人士表示，美國聯邦貿易委員會(FTC)阻止雜貨商克羅格(Kroger)以250億元收購艾伯森(Albertsons Companies Inc)可能會讓沃爾瑪 受益。作為市場主要競爭對手，沃爾瑪與供應商的密切關係已經使其相對於其他連鎖店具有價格優勢。

根據CFRA Research的數據，2022年沃爾瑪占有美國食品雜貨市場24%。沃爾瑪打算專注於將雜貨價格保持在盡可能低的水平，其高層在財報電話會議上表示，此舉有助於沃爾瑪繼續吸引購物者進入其4700家美國商店。

沃爾瑪成功的因素之一是其對寶鹼和康尼格拉(Conagra)等主要食品和家庭必需品供應商的購買力。光是沃爾瑪一家就占寶鹼年銷售額的15%，占康尼格拉的28%。

零售顧問公司Strategy Resource Group總經理佛利金格(Burt Flickinger)表示，FTC以反壟斷為由對克羅格收購艾伯森公司提出質疑，「只會讓沃爾瑪變得更強大」。並表示，如果在FTC的挑戰下交易失敗，生產汰漬洗滌劑和好奇紙尿褲等消費品的公司將繼續「被沃爾瑪綁住」。

沃爾瑪投資人、亨廷頓私人銀行資深研究分析師克林克(David Klink)表示，「政府事實上是在幫助沃爾瑪這個根深柢固的競爭對手，不讓其他競爭對手大到足夠來挑戰它。」

CFRA Research分析師桑達蘭(Arun Sundaram)表示，針對合併的長期不確定性也可能阻礙艾伯森在成長方面的規劃，而沃爾瑪的銷售業績則繼續表現強勁。在最近的財報中，克羅格的美國可比銷售額下降0.6%，艾伯森成長2.9%，沃爾瑪成長4%。

克羅格和艾伯森警告，合併受阻將獨厚亞馬遜 和沃爾瑪。

克羅格在本周聲明中表示：「FTC的這項決定只會加強沃爾瑪、好市多 和亞馬遜等規模較大的非工會零售商實力，讓它們進一步強化在食品雜貨業壓倒性且日益成長的主導地位。」