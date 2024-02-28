全美房價連7個月走升

12月美國房價 加速上漲，也結束了房貸利率 急劇下降的走勢。

根據S&P CoreLogic Case-Shiller數據，全美房價較去年同期上漲5.5%，高於11月5%的年漲幅。較上月上漲0.2%，為連續第7個月走升。

12月的指數追蹤2023年最後三個月的市場趨勢，當時30年期房貸成本飆升至7.79%的20年高點，然後大幅下跌，在年底降至6.61%。房價下跌釋放了買家被壓抑的需求，不得不爭奪待售房屋的緊張供應。持續的庫存短缺導致競標價格不斷上漲。

12月20大城房價年增6.1%，高於上月5.4%的漲幅。聖地牙哥年增幅最大，達8.8%，其次是洛杉磯和底特律，增幅均為8.3%。

經季節性調整後，20大城中有10個打破先前的記錄。俄勒岡州波特蘭市在經歷11個月下降後首度出現成長。

史坦普道瓊指數公司大宗商品、實物和數位資產主管盧克(Brian Luke)表示：「考慮到美國房地產業的整體表現，『水漲船高』這個詞似乎很合適。」「回顧這一年，2023年房價漲幅似乎超過過去35年的平均房價漲幅。」

他指出，「自新冠疫情 房市榮景以來，2023年美國房價上漲從未遵循過如此同步的模式。」「過去兩年的成長持續略高於趨勢，代表疫情後房屋所有權發生了更長期的轉變。」

他說，「在此同時，從短期來看，應該能夠衡量房貸利率上升對房價的影響。融資成本增加似乎導致第4季房價下跌，15大城的房價均低於9 月。」

房市的問題主要在於負擔能力，因為高房價和高房貸利率讓買家不敢進場。同時，持有低利率房貸的現有屋主不願將房屋投放市場，從而抑制了庫存。

隨著聯準會開始降低利率，預計房貸利率將在今年稍後下降，但仍可能穩定在遠高於新冠疫情之前的水平。