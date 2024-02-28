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梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

財經簡訊

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必治妥在印度設立研發中心

必治妥施貴寶執行長波爾納(Christopher Boerner)表示將擴大印度研發業務，預計到2025年其新落成的海得拉巴工廠將成為美國以外最大的分支機構。他在BioAsia會議上的主題演講中表示，這座26日落成、耗資1億元的設施預計將雇用1500多名員工，並將透過數位技術和人工智慧來加強藥物開發。必治妥施貴寶也與Biocon Group的Syngene International合作在班加羅爾經營一個研發中心。

歐盟關注微軟與法新創合作

微軟與法國科技新創公司Mistral AI的交易正面臨歐盟的審查。微軟26日宣布很快將透過其Azure雲端運算平台提供人工智慧模型給Mistral，該公司也表示已投資Mistral，但不持有任何股權。微軟發言人表示：「我們已向Mistral AI投資1500萬歐元，這筆投資將在該公司下一輪融資中轉換為股權。」這筆交易引起布魯塞爾的關注。在歐盟的人工智慧法案談判過程中，Mistral曾遊說對某些模式放寬規則。支持者警告，嚴格的規則可能會削弱歐洲公司與大型科技公司競爭的能力。

勞氏業績超標 需求繼續減少

勞氏(Lowe's)上季獲利和營收超出華爾街預期，但客戶裝修住宅項目數量繼續減少。本財年的財測也考慮了經濟不確定性。預計總銷售額將在840至850億元間，較2023財年的863.8億元下降。預計可比銷售額將較上年下降2%至3%，每股獲利預計為大約12到12.3元間 。截至2月2日當季淨利為10.2億元，合每股1.77元；去年同期為9.57億元，合每股1.58元。剔除出售其加拿大零售業務的相關成本，每股獲利2.28美元，高於預期的1.68元。銷售額186億元，較去年同期的224.5億元下降。

挪威郵輪預計第1季獲利

挪威郵輪控股預計第1季將實現獲利，看好票價上漲以及對加勒比海和歐洲郵輪的需求穩定。郵輪業目前2024年預訂量將創歷史新高，因為旅客希望在新穎體驗上花錢，選擇郵輪而不是飯店或主題樂園等陸地替代方案。挪威郵輪預計第1季調整後每股獲利12分，而分析師預計為每股虧損20分。該公司第4季營收從去年同期的15.2億元增至19.9億元，高於分析師預期的19.7億元。

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