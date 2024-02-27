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谷歌影像AI兩三周才能恢復 分析師說股價低是有原因的

編譯劉忠勇／綜合外電
上周，Google暫停AI 模型Gemini中生成人物圖像的功能，因為此工具對種族描述出現史實上的錯誤而遭批評。（美聯社）
上周，Google暫停AI 模型Gemini中生成人物圖像的功能，因為此工具對種族描述出現史實上的錯誤而遭批評。（美聯社）

Google 表示，上周因爭議而撤下的人工智慧（AI）影像生成工具，計劃「過兩到三周」再恢復上架。分析師警告，Google在搜尋功能上將面臨AI帶來的競爭壓力。

Google DeepMind負責人Demis Hassabis周一在巴塞羅那舉行的世界行動通訊大會（MWC）上說：「我們希望在很短的時間內重新上線。」

受此消息影響，Google母公司Alphabet股價大跌4.4%。

上周，Google暫停AI 模型Gemini中生成人物圖像的功能，因為此工具對種族描述出現史實上的錯誤而遭批評。Google在一則部落格文章中解釋，此模型「比我們預期的更為謹慎」。

Hassabis對此說表示贊同，他解釋說Google正在解釋在生成文本、圖像和照片的「多模式」系統上碰到的難處。

他說：「這是高階AI帶來的細微差異，」他說。「這是一個我們都在努力因應的領域。」

另外， Melius Research分析，Alphabets在AI領域面臨日益激烈的競爭，股價「便宜是有原因的」。

分析師 Ben Reitzes 周一發布研究報告中寫道，儘管 Alphabet 在搜尋方面擁有「護城河」，即競爭優勢，但「即將受到破壞」。

Reitzes 說：「微軟改進了 Bing，但 Google 在搜尋的市占不為所動。」然而，像 ChatGPT 和 Perplexity 在內的競爭對手展示了「AI 搜尋的可能面貌」，以及如何挑戰 Google.com 的競爭優勢。

Reitzes 寫道：「Google 的搜尋生成體驗 (SGE) 正和合作夥伴使用中，且將 Bard 重新命名為 Gemini，並推出了每月 20 美元的版本。」「我們希望看到更多證據表明，在AI的世界裡，SGE 是比AI助理產生的結果更討好的搜尋方式。」

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