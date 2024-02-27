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Nvidia是科技股泡沫徵兆？花旗：「微泡沫」滾動式爆裂2年了

編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）股價一飛沖天，激起科技股泡沫爆裂疑慮。（路透）
人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）股價一飛沖天，激起科技股泡沫爆裂疑慮。（路透）

人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）股價一飛沖天，激起科技股泡沫爆裂疑慮，許多市場觀察家紛紛把AI熱門股狂飆與1990年代末的達康泡沫相提並論，花旗集團最新發布的研究報告則持不同看法。

巴隆周刊（Barron's）報導，花旗集團研究報告指出，此刻爆破的是「微泡沫」（micro-bubbles），也就是股市中有些區塊冒出類似泡沫的資產價格過熱情況，這些區塊的股價已被吹捧過火，可能給投資人帶來更大的風險。

要避免誇大不實和潛在的泡沫化風險，花旗建議選股宜著重三要素：估值較合理的成長股、營業槓桿（operating leverage），以及顯而易見的營收成長。

近來華爾街一些分析師常常拿當前的AI投資狂熱，與1990年代末脹大、2000登峰造極的科技股泡沫相提並論，並警告當年的情景與現在相似得令人不安。當年那斯達克市值在2000年觸頂，之後一路下滑，到2002年底時已跌掉超過四分之三。

Fed升息觸動「微泡沫」滾動式爆裂

 

不過，花旗的看法與眾不同。花旗分析師團隊在報告中寫道：「我們認為，目前股市潛在的泡沫風險與昔日不同。較像是某些主題中潛伏微泡沫。基本上，打從2020年以來，我們就目睹各式各樣的微泡沫爆裂，這只是那股滾動式微泡沫爆裂的延伸罷了。」

那些已爆開的泡沫包括：特殊目的收購公司（SPACs）、新冠肺炎疫情受惠股，以及無利可圖的乾淨能源概念股。隨著聯準會（Fed）為了壓制通膨，從2022年3月開始猛烈升息，把政策利率目標區間從接近0%拉升到5.25%-5.50%，這些「微泡沫」一個接一個爆破。

花旗說：「自2020年以來，在美國股市表面下，一連串微泡沫陸續爆破，但進一步爆裂的風險至今仍存在。微泡沫尤其刺痛追逐時下熱門題材的投資人。」

過去一年來，人氣最旺的投資題材莫過於AI，而AI也是花旗的頂尖投資主題之一。花旗承認，許多成長導向的投資主題，包括AI在內，已見到某些個股因為 市場預期極高，但未能以優於預期的財報和調高的財測支撐這些期待，而遭到懲罰。

花旗的AI主題首選個股是：亞馬遜（Amazon.com）、Google母公司Alphabet，以及臉書母公司Meta Platforms。

AI 投資 升息

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