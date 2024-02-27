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亞馬遜今年電商銷售 將成長20%

財經新聞組／綜合報導

現代數位零售顧問公司Momentum Commerce對亞馬遜電商和美國市場的深入研究，發布了亞馬遜美國官網和數百個亞馬遜在售商品類別的最新每月收入預測模型。數據顯示，2024年亞馬遜美國官網總零售額將達到6413億元，較2023年成長19.9%，增加1066億元。

根據該預測模型，2024年亞馬遜清潔和衛生用品的銷售額預計將達到16億元，以176%的成長率成為所有商品類別中最亮眼的黑馬；美容和個人護理也將展現蓬勃的生命力，今年銷售額預計增加26%，突破360億元；寵物產品也不甘示弱，將以25.3%的成長率成功攬下226億元銷售額。

此外，圖書、電玩遊戲、手工產品、雜貨和美食等類別也將有不同程度的成長。其中飲料銷售額將占亞馬遜美國雜貨和美食總收入的45%，高於去年的38.3%。

對此，亞馬遜總監瓦伯(Andrew Waber)表示：「亞馬遜的美國整體零售成長主要是由許多消費品類別的銷售快速擴張所推動，而不是由精品、服裝或電子產品，而這種情況今年將持續下去。」

Momentum Commerce的預測結果也在大部分人意料之中，從目前的情況來看，亞馬遜已經走出低谷，邁向全新的發展階段。

2022年亞馬遜全年虧損27億元，是2014年以來首見，而這也給亞馬遜2023年發展帶來不少壓力。

於是，面臨危機的亞馬遜不得已開始自救，在2023年先後取消遠距醫療服務、送貨機器人等多項業務，部分性能不佳的實體店面也被關閉，全年裁員人數更是超過2.7萬人。

令人欣慰的是，在這樣一系列降低成本措施下，亞馬遜業績也終於大幅成長。最新財報數據顯示，2023年第4季營收1699.61億元，全年營收從2022年的122億元躍升至369億元，淨利304億元，成功轉虧為盈。

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