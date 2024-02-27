等待通膨數據 股指跌落高點

史坦普500指數下跌，由23日創下的紀錄水平回落，投資 人等待關鍵通膨數據。

史指下跌19.27點或0.38%至5069.53點。那斯達克指數下跌20.57點或0.13%收1萬5976.25點。道瓊工業指數下跌62.3點或0.16%收3萬9069.23點。

亞馬遜 取代Walgreens Boots Alliance加入道指。道指的持股權重是根據股價而不是市值來衡量的。這家電商巨頭的加入將增加該指數對科技和消費零售的權重。亞馬遜股價小跌0.15%。Walgreens Boots Alliance表現不佳，下跌3.41%，讓該股本已艱難的時期雪上加霜。該股在前一年下跌近30%後，2024年至今已下跌近20%。

美國公債殖利率 上漲也令股市承壓。10年期公債殖利率上漲約1個基點至4.276%。

在輝達巨額獲利推動下，主要股指連續幾周出現上漲，股市登上高點。史指和道指23日創下歷史新高。

隨著經濟和通膨風險的持續存在，投資人現在正在關注人工智慧(AI)熱潮能否持續，他們將期待29日公布的每月個人消費支出(PCE)物價指數，這是聯準會最青睞的通膨指標。

由於房貸利率仍然較高，1月新屋銷售低於經濟學家預期。本月新單戶住宅銷量為66.1萬套，增加1.5%。分別低於《道瓊》預測的68萬人和2.4%。