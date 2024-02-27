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空頭鎩羽而歸 沒人敢放空AI

財經新聞組／綜合報導

華爾街，當所有人都在買股票的時候，想挺身而出擔任身先士卒的空頭先鋒需要很大的勇氣。

Research Affiliates創始人阿諾特(Rob Arnott)5個月前指輝達已成一個泡沫，理由是該公司股價在短短一年內翻了兩倍，估值達到極端水平。然而，自他去年9月發出警告以來，輝達市值擴大了8000億元，而目前最大的風險是還沒上車。

當少數幾支高估值股票主宰市場走勢時，華爾街並非對風險充耳不聞。然而，在這家全球市值最高的晶片製造商上周發布井噴式財報打破預期後，這場人工智慧(AI)盛宴變成任何人都承擔不起錯過的風險。在一票科技巨頭中幾乎不存在空頭；分析師的目標價正在飆升。從對沖基金到散戶，部位正變得越來越積極。

對於主動型基金經理人來說，隨著史坦普500指數和那斯達克100指數等科技股指數的上漲趨勢延續，他們承受的壓力日益加大。這兩個指數在17周內有15周上漲。那指的本益比攀升至30倍以上，市銷率達到5倍，除了1990年代末期的網路熱潮及其餘波之外，這樣的數據鮮有先例。

科技「七巨頭」的快速上漲並沒有伴隨著看空押注的任何增加。根據摩根大通策略師潘尼吉佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)估計，「七巨頭」的流通股空頭比率已跌至僅1%，徘徊在至少2015年以來的最低水平附近。

根據S3 Partners LLC的分析報告，輝達股價22日飆升16%之後，仍在做空該股的對沖基金帳面損失達30億元。最新的報告顯示，對沖基金的輝達持股比例再次上升。散戶也在推動這股熱潮，他們對買權的需求讓人想起疫情時期的交易熱潮。

多頭已經紛紛提高了輝達的目標價。根據彙編數據，目前的平均價格約為863元，意味著還有上漲超過9%的空間。（財經新聞組）

輝達 華爾街 疫情

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