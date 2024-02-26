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債券投資人如意算盤破了…美國經濟強削弱降息預期 公債賣壓加劇

編譯陳苓／綜合外電
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）
由於美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱，進而加劇了美國公債拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望跟著消風。 （美聯社）

美國經濟強健、通膨黏著，聯準會（Fed）不願太快寬鬆貨幣政策，使得市場的降息預期大幅轉弱。這加速了美國公債的拋售潮，原本以為買債能輕鬆獲利的期望，跟著消風。

路透報導，過去一個月來，投資人將今年預估的降息次數減半。上周五（23日）的聯邦資金利率期貨顯示，外界估計今年大約會降息80個基點（約3碼），遠低於1月初預期的降息150個基點（約6碼）。而且估計的首次降息時間點也從3月延後至6月。

這加劇了債券價格跌勢，美國10年期公債殖利率一度衝上4.35%，為去年11月底以來新高；相較於去年12月的低點，攀漲約50個基點。殖利率和債券價格呈反向走勢，利率預期會牽動公債殖利率走勢。

最近的Fed會議紀錄也顯示，官員擔憂太快動手降息，而目前Fed基準隔夜利率為5.25%~5.50%，要維持在此一區間多久，也有廣泛不確定性。多位Fed官員近幾周都重申上述觀點。

Bel Air投資顧問公司主管布拉澤說：「2024年開年時，大家都覺得通膨只會走低，只要布局債券就能輕鬆獲利。現在這個策略恐怕失靈了。」

美銀證券策略師預料，債市將蒙受進一步虧損。該投銀本月稍早表示，利率似乎不具有「過度限制性」，10年期公債殖利率在未來幾周可能升至約4.5%。

賓州共同資產管理公司（Penn Mutual Asset Management）的投資組合經理任志偉（Zhiwei Ren）更相信，今年殖利率最高可能升至4.75%。該公司減碼存續期，認為殖利率將續揚，將在市場造成更多波動。

殖利率 降息 投資

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