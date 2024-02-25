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惠普、戴爾財報公布在即 分析師樂觀喊多「預期報佳音」 原因在這

編譯林奇賢／綜合外電
惠普（HP）與戴爾（Dell）本周將公布上季財報，惠普業績可能無法達標，戴爾營收或許會連六季下滑，但分析師仍對這兩家公司樂觀看多。（路透）
惠普（HP）與戴爾（Dell）本周將公布上季財報，惠普業績可能無法達標，戴爾營收或許會連六季下滑，但分析師仍對這兩家公司樂觀看多。（路透）

惠普（HP）與戴爾（Dell）本周將公布上季財報，惠普業績可能無法達標，戴爾營收或許會連六季下滑，但分析師認為，目前有跡象顯示個人電腦（PC）市況已好轉，對這兩家公司樂觀看多。

Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）已將惠普和戴爾列入該公司的「戰術跑贏大盤（tactical outperform）名單」，預期這兩家PC製造商會報佳音。

惠普預定當地時間28日美股盤後公布止於1月底的年度第1季（上季）財報。該公司預估，上季經調整每股盈餘（EPS）為0.76～0.86美元；至於截至10月的今年度，經調整EPS為3.25~3.65美元，自由現金流31億~36億美元。

但達里安尼認為，這個全年預估可能太低，惠普處於今年度「能實現EPS強勁成長的有利位置」，因利潤有撐、PC下半年增長會優於預期、股票買回、印表機耗材業務可望持續強韌。他維持對惠普的「買進」評級，目標價為40美元。惠普23日收盤價為29.3美元。

戴爾預定29日美股盤後公布止於1月底的年度第4季（上季）財報。戴爾財測顯示，營收料將介於215億~225億美元之間，經調整EPS為1.7美元。

達里安尼說，若戴爾獲得足夠的GPU，目前對人工智慧（AI）相關的伺服器需求預估可望增加。他另指出，戴爾「日益被視為思科的替代品」，作為IT基礎設施和服務的一站式商店。他維持對戴爾的「跑贏大盤」評級，目標價從85美元上調至95美元。戴爾23日收盤價為90.35美元。

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