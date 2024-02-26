夜間讓人刺眼…美國車燈未採ADB技術成大問題

31--美國遲遲未開放「自適應車燈」使用。(圖／123RF)

在美國夜裡開車，常因對方來車打遠光燈而感到非常刺眼；然而在歐洲和亞洲，已有許多汽車配備「自適應車燈」(adaptive driving beam headlights)，可自動調整光束，不會讓迎面而來的車輛駕駛眼花撩亂，美國在這方面落後，成了大問題。

「自適應」(ADB) 是照明技術，已在歐洲、中國和加拿大 等許多地區使用，美國卻遲遲未使用。

有了ADB車燈，夜間開車時可讓前方道路一片明亮，卻不致讓對面駕駛刺眼。

ADB車燈可為光線「塑形」，而不任由燈光任意潑灑，假如有車子從另一方駛來、或者在同一車道上行駛，光線將精準避開這些車輛，卻又能覆蓋需要照亮的道路，其他車輛只有周圍有微弱燈光，如果路邊有鹿、行人或有人騎自行車，仍可清楚看到，其他駕駛也可清楚看到一切。

美國目前採用的最先進功能是「自動遠光燈」(automatic high beams)，許多新車備有這項功能，一旦偵測到前方來車便自動關閉遠光燈，偏偏多半時候前方有來車，只能用近光燈，照射距離不遠，可能有危險。

2022年新頒布美國汽車安全法規，終會允許使用眾所期盼的ADB車燈，但是，車廠和安全倡議者稱，新規則下，車廠很難添加該功能，恐怕還要等好幾年，ADB車燈才會在全美廣泛使用。

事實上，美國已有一些新發售豪華汽車配備支援ADB車燈，只不過缺乏軟體，無法依設計的方式執行任務；因此，有些梅賽德斯(Mercedes)駕駛員夜間啟動或讓汽車熄火時可看到燈光顯示。移動的光條紋像閃光暴風雪般掃過車前人行道或牆壁，然而，之後真正開車上路，標榜技術先進的ADB車燈運作起來仍形同一般遠光燈、近光燈，自適應功能因為不符美國規則而無從發揮。

美法規和他國差異大

兩年前，為傳統車燈量身訂做的美國汽車安全法規，根本不允許採用自適應車燈技術。

經過十年努力，2022年初局勢終於發生變化。美國國家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)敲定自適應光束車燈法規；不過，美國法規與其他國家的法規差異很大，設定的要求很難達到，因此，汽車製造商仍無法在美國提供這項功能。

汽車業消息人士預估，大概還需要好幾年時間才能提供重新設計、符合標準的新型ADB車燈。

許多行業消息人士不願公開談論這些監管問題，而是透過電視媒體CNN提汽車照明專家向NHTSA發送的技術評論。

一些汽車製造商和安全組織包括福特(Ford)、大眾(Volkswagen)和公路安全保險 協會(Insurance Institute for Highway Safety)等，正致力請求NHTSA重新考量法規，希望讓車廠能更輕易、以更低成本在美國提供ADB車燈。

大眾旗下豪華品牌奧迪(Audi)聲明，希望美國的法規和測試體系全盤重整，接受加拿大等世界各地已被認可、並獲國際汽車工程師學會(SAE International)支持的相關內容；如今全美道路上許多配備矩陣設計(matrix design)或數位矩陣設計照明的汽車都可打開這些照明，能見度提升、眩光卻減少，對所有人來說，道路將變得更安全。

國際汽車工程師學會稍早曾透過產業專家委員會自行制訂自適應車燈標準。大體而言，NHTSA的標準比SAE標準嚴格。

各國市場的安全法規通常不同。 但據多位行業消息人士透露，由於自適應光束車燈在許多國家已使用至少十年，車廠希望美國法規允許直接引入這樣的配備，無需重大改造。

通用汽車(General Motors)外部照明技術研究員、SAE照明委員會成員拉森(Michael Larsen)說，原以為只要簡單更改軟體就可將ADB技術推向市場，但是大家都在關注複雜的法規，事情就沒那麼簡單。

NHTSA規則要求ADB車燈感應到光束範圍內另一輛車後極快速做出回應，比歐盟 和加拿大等地的標準快得多，甚至比人們關閉普通遠光燈的速度快得多。

拉森說，NHTSA法規最終會要求美國車廠採用全新車燈設計，換句話說，美國奧迪、梅賽德斯汽車車燈中既有的ADB功能恐怕不符合美國標準，無用武之地。

把眩光問題放第一位

NHTSA法規以減少對其他駕駛員造成眩光為首要考量。新車前燈更亮，有時讓人不適、甚至導致短暫失明，但許多業內人士認為，美國法規過度強調這個問題，導致自適應車燈標準比一般車燈更高。

公路安全保險協會資深研究工程師布倫伯羅(Matt Brumbelow)認為，應專注於提高能見度；能見度低會導致碰撞，ADB可提高能見度，看到光線卻又防止眩光。

NHTSA表示，業界所提SAE標準不足以防止系統有時將過多光線射入其他駕駛者眼睛。

ADB車燈終將在美國道路上發光，如果法規未修改，勢必還要等一段時間。