沃爾沃將稀釋Polestar持股

沃爾沃汽車將透過向股東分配62.7%股份來稀釋其在電動車製造商Polestar的股份。該公司發表聲明表示，此舉將「使沃爾沃汽車能夠將資源集中到下一階段的轉型」。如果在2024年3月的公司年度股東大會上獲得批准，沃爾沃將保留Polestar約18%的股份。

該公司本月稍早表示將停止向陷入困境的Polestar提供資金，並正在考慮調整其在這家電動車製造商的持股。執行長羅萬當時表示，這些變化是汽車製造商之間關係「自然演變」的一部分。

市值暴增 輝達 登全球第四大

晶片製造商輝達上季財報超出分析師預期，股價飆升16.4%，成為全球市值第四大公司。今年該公司市值增加了7402億元，為全球增幅最大的公司。這也使輝達成為美國市值第三高公司，排名超過科技巨頭亞馬遜和Alphabet，僅次於微軟和蘋果。從全球來看，它是第四大企業，僅次於沙烏地阿美石油公司(Aramco)。截至22日，該公司市值為1.96兆元，而1月底時為1.52兆元。

Block上季毛利超出預期

支付公司Block第4季毛利超出分析師的預期，並顯示其Square和Cash App 營收強勁成長。上季毛利為20.3億元，比去年同期成長22%。分析師關注毛利，將其作為衡量公司核心交易業務的更準確指標。該公司將調整後EBITDA預測從24億元上修至至少26.3億元。

前稱Square的Block的12月Cash App每月交易活躍量為5600萬次，其中大多數客戶使用它進行點對點支付或Cash App卡。其現金應用業務毛利為11.8億元，較去年同期成長25%。

Intuitive成登月首家私企

太空 探索公司Intuitive Machines成為第一家成功將太空船登陸月球的私人企業，股價飆升15.82%。這家德州公司被稱為「奧德修斯」的月球登陸器22日在距離月球南極約300公里的馬拉珀特A隕石坑著陸，這是半個多世紀以來美國首次在月球表面降落。

馬斯克的SpaceX公司15日從佛州卡納維爾角的NASA甘迺迪太空中心發射了獵鷹9號火箭，將登陸器送上月球。在Intuitive表示奧德修斯直立著陸並開始發送資料後不久，馬斯克在X上貼文說道：「恭喜登陸月球！」