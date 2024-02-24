我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

沃爾沃將稀釋Polestar持股

沃爾沃汽車將透過向股東分配62.7%股份來稀釋其在電動車製造商Polestar的股份。該公司發表聲明表示，此舉將「使沃爾沃汽車能夠將資源集中到下一階段的轉型」。如果在2024年3月的公司年度股東大會上獲得批准，沃爾沃將保留Polestar約18%的股份。

該公司本月稍早表示將停止向陷入困境的Polestar提供資金，並正在考慮調整其在這家電動車製造商的持股。執行長羅萬當時表示，這些變化是汽車製造商之間關係「自然演變」的一部分。

市值暴增 輝達登全球第四大

晶片製造商輝達上季財報超出分析師預期，股價飆升16.4%，成為全球市值第四大公司。今年該公司市值增加了7402億元，為全球增幅最大的公司。這也使輝達成為美國市值第三高公司，排名超過科技巨頭亞馬遜和Alphabet，僅次於微軟和蘋果。從全球來看，它是第四大企業，僅次於沙烏地阿美石油公司(Aramco)。截至22日，該公司市值為1.96兆元，而1月底時為1.52兆元。

Block上季毛利超出預期

支付公司Block第4季毛利超出分析師的預期，並顯示其Square和Cash App營收強勁成長。上季毛利為20.3億元，比去年同期成長22%。分析師關注毛利，將其作為衡量公司核心交易業務的更準確指標。該公司將調整後EBITDA預測從24億元上修至至少26.3億元。

前稱Square的Block的12月Cash App每月交易活躍量為5600萬次，其中大多數客戶使用它進行點對點支付或Cash App卡。其現金應用業務毛利為11.8億元，較去年同期成長25%。

Intuitive成登月首家私企

太空探索公司Intuitive Machines成為第一家成功將太空船登陸月球的私人企業，股價飆升15.82%。這家德州公司被稱為「奧德修斯」的月球登陸器22日在距離月球南極約300公里的馬拉珀特A隕石坑著陸，這是半個多世紀以來美國首次在月球表面降落。

馬斯克的SpaceX公司15日從佛州卡納維爾角的NASA甘迺迪太空中心發射了獵鷹9號火箭，將登陸器送上月球。在Intuitive表示奧德修斯直立著陸並開始發送資料後不久，馬斯克在X上貼文說道：「恭喜登陸月球！」

太空 輝達 App

上一則

華納探索串流服務Max首見獲利

下一則

中國1月「實際使用外資」年減11.7% 官方：受高基數影響

延伸閱讀

人形機器人有可能？貝佐斯、輝達等科技巨擘砸數億元研發

人形機器人有可能？貝佐斯、輝達等科技巨擘砸數億元研發
民間太空飛行器「奧德修斯號」翻倒在月球表面…安然無恙

民間太空飛行器「奧德修斯號」翻倒在月球表面…安然無恙
闊別半世紀 美重返月球 民間企業登月成功

闊別半世紀 美重返月球 民間企業登月成功
WSJ：輝達的AI榮景遠未結束 非曇花一現

WSJ：輝達的AI榮景遠未結束 非曇花一現

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
華爾街最看好美超微（Super Micro）的分析師，將目標價調至1,300美元。 （路透）

美超微可漲到1300美元？華爾街最大多頭喊出新目標價

2024-02-21 07:51

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選