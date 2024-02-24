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美股最錢線／AI促股指創高 漲勢難脫風險

財經新聞組／綜合報導

由於人工智慧(AI)的狂熱提振了風險情緒和經濟恢復成長的希望，全球股市本周創下歷史新高。但部分投資人敦促謹慎行事，認為高科技估值可能會讓漲勢面臨風險。

管理約1.85兆元資產的財富管理公司安聯集團(Allianz)執行長貝特(Oliver Bäte)表示，這種情況「看來非常危險」，「我們對科技業的一些估值非常小心。」

人們對AI創新的炒作不斷升溫，並預期它可能為疲軟的全球經濟帶來提振。

輝達的全年業績顯示，由於AI晶片需求飆升，營收猛增265%，該公司22日大漲16%，市值增加2760億美元，是史上任一公司最大單日漲幅。

渣打銀行執行長溫特斯(Bill Winters)表示，最近的行情顯示AI「在各個方面都在創新」，並表示渣打也從這項技術中受惠「巨大」。該銀行稅前獲利成長18%，並宣布10億元的股票回購計劃。

然而，Kepler Cheuvreux經濟和跨資產策略副主管費瑞拉(Philippe Ferreira)對AI炒作將繼續推動市場走高多久提出了疑問。

他表示：「這一年整個AI主題很可能會在企業層面上得到現實檢驗。」「正如我們所見，AI交易可能還有更多發展空間，但它似乎正在接近重要的技術水平，可能會出現一些獲利回吐。」

本周投資人紛紛買進美國成長型和科技股，推動道指和史指走高。以科技股為主的那斯達克指數22日也創下2023年2月以來最佳單日走勢，收漲2.96%收1萬6041點。

對於費瑞拉來說，「那指的1萬8300點和3月初可能是一些重大整合之前的關鍵退出水平。」「基本面催化劑並不缺乏，重要的清算可能即將到來。」

對安聯的貝特來說，科技及其他領域仍存在一些風險，「投資市場存在很多風險，信貸市場存在很多問題，房地產也存在很多問題。」「這些都是非常危險的領域。」

AI 投資 那斯達克

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