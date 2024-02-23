瑞銀看好美科技股繼續上攻 路透調查史坦普500今年上5100點

分析師預期美股前途光明，尤其是與人工智慧（AI）相關的科技股。 （路透）

在在輝達（Nvidia）強勁財測帶動史坦普500 指數22日收盤再創新高之際，瑞銀（UBS）看好美國科技股還有進一步上漲潛力，特別是人工智慧（AI ）概念股。路透訪調的分析師也預測，史坦普500指數今年年底將可漲至5,100點大關。。

瑞銀全球財富管理美洲投資長官Solita Marcelli指出，美國大型科技股和網際網路股周四受輝達亮眼財測提振，是AI能繼續強力推升投資報酬的最新跡象，「我們繼續認為科技股有進一步上漲的潛力，尤其是那些將受益於AI革命的股票」，「AI相關股票漲勢近期可望持續」。

瑞銀表示，「科技業獲利強勁成長，證明其估值溢價合理」，「認為合理是因考慮到，該產業現在的收入狀況已更趨於經常」。瑞銀看好軟體和半導體類股，也認為AI邊緣運算（edge computing）的受益者、大型科技股及其他合作夥伴，很有表現機會。

此外，路透訪調40位分析師的結果顯示，受訪者預估史坦普500指數將在12月底前漲到5,100點，遠高於路透去年11月調查所預測的4,700點。

在13位有回答「美股 未來三個月是否可能回檔」的策略師中，八人表示可能或極有可能出現回調。

Spartan資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo認為，美股將稍微拉回，因為聯準會（Fed）近期還不會降息，抑制市場，且美股目前估值偏高。

然而，隨著美國總統選情升溫，Cardillo與一些分析師預期，市場有望在夏季又開始走強。Cardillo估計，史坦普500指數今年底將達到5,400點。

LSEG的數據顯示，史坦普500指數的整體獲利在2023年成長約4%後，2024年成長幅度預料再提高到9.5%。但是隨著股價不斷上漲，史坦普500目前預期本益比增為20.7倍，遠高於15.7倍的長期平均水準。