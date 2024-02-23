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前Fed主席愛用指標顯示：製造業衰退告終、春燕快回來了

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）觀察家認為，用「紙箱指標」預測衰退相當準確。假如從工廠裝貨運出的紙箱數量愈少，就表示經濟或許步履蹣跚，因為製造業景氣減緩。（路透）
聯準會（Fed）觀察家認為，用「紙箱指標」預測衰退相當準確。假如從工廠裝貨運出的紙箱數量愈少，就表示經濟或許步履蹣跚，因為製造業景氣減緩。（路透）

美股近來漲勢如虹，但下一步怎麼走，誰都無法斷定，交易員倚賴官方經濟數據和各式各樣的另類指標，以研判聯準會（Fed）利率動向乃至於美股後市展望。Fed觀察家認為，「紙箱指標」（cardboard-box indicator）不失為一種可信的風向球。

MarketWatch報導，許多股市專家認為，「紙箱指標」是很有用的經濟指標，Fed前主席葛林斯班就藉由追蹤這個指標判讀美國經濟況態。

「紙箱指標」如何預測衰退？

背後邏輯是：工廠出貨多半要用到紙箱，因此工廠用愈多紙箱裝貨運出，對經濟應該就愈好（因為製造業景氣就愈興旺）。反之，假如從工廠裝貨運出的紙箱數量愈少，表示經濟或許步履蹣跚（因為製造業景氣減緩）。

常言道股市是「經濟櫥窗」，股價走勢往往反映景氣興衰。嘉信理財全球投資策略師Jeffrey Kleintop就運用紙箱指標作為推敲股市走向的一種線索。他說：「產品出貨通常都用紙箱運送。我都檢視瓦楞紙板的需求，大多數紙箱都是瓦楞紙板做的。在過去30年發生的三、四波衰退中，紙箱需求都陡降10%至15%。」

例如2008年那波經濟衰退，紙箱製造商的營收隨出貨量滑落而猛掉超過50%，Kleintop稱之為「紙箱衰退」。他指出，2023年紙箱出貨量疲軟，反映美國和全球經濟困境。

先前Kleintop追蹤塑膠包裝用的聚乙烯，但發現用紙箱預測衰退更準確。

現在「紙箱指標」怎麼說？

據Kleintop觀察，這波「紙箱衰退」從2023年展開，如今正進入尾聲。他說：「瓦楞紙板的需求以年比計算在去年下滑逾10%，如今已復甦。我們很久沒見到（去年）那麼弱的數字了，但現在已升回來。」

有個疑問：既然製造業數字疲軟，美國股市去年為什麼還大漲？

Kleintop解釋：「2023年，一小撮並非從事製造業的『七大巨頭」股撐起股市。美國股市一分為二：七支巨型股持續高漲，其餘股票的表現則沒那麼強。」

結論是：紙箱指標透露出，去年展開的溫和衰退正接近尾聲。儘管七大巨頭股一直驅動美股上漲，假如這些科技大咖股其中有幾檔轉跌，而製造類股大漲，別覺得訝異。紙箱指標顯示，這正是接下來將發生的情況。

製造業復甦將帶旺德、日經濟

Kleintop預測，未來一年，美國股市領漲股將換手，去年製造類股的盈餘和股價表現都很差勁，服務業則表現亮麗，所謂「泰勒絲經濟概念股」—旅遊、夏季巡演、娛樂—生意興隆。但現在，製造業重拾動能，情況可能翻轉過來，輪到工業、原物料和能源類股表現突出。

同理，以製造業為主的經濟體，像是德國和日本，今年相對表現可望轉強。他說：「日本其實是此刻全球表現最佳的股市。」

現在看來，紙箱需求逐漸升高—Kleintop稱之為「紙箱復甦」—對股市多頭是好消息，對做多製造類股的人尤其是如此。

如何查詢「紙箱指標」？

纖維箱協會（Fiber Box Association，FBA）官網每月公布紙箱數據，可在搜尋引擎鍵入「瓦楞紙板數據」（corrugated fiberboard data）即可找到相關資料。此外，Fed也追蹤紙箱出貨數量，事實上，許多Fed觀察家說，葛林斯班擔任Fed主席時就緊盯紙箱指標，這也是這項指標變得廣為人知的理由之一。

美股 日本 泰勒絲

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