Fed官員：今年降息可能合適 但要提防貨幣政策過度寬鬆

聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）。（路透）

美國聯準會 （Fed）多位官員，其中包括副主席傑佛森（Philip Jefferson）、理事庫克（Lisa Cook），以及費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker），都在周四表示，雖然下一個政策行動可能是降息 ，但他們並不急於開始放鬆政策。

傑佛森在對彼得森國際經濟研究所的書面演講中表示，為避免破壞物價維穩的目標，需警惕因通膨回落而過度降息：「我們始終需要牢記政策過度寬鬆的危險性，因為這可能導致恢復物價穩定的進程出現停滯或逆轉。」

傑佛森的副主席身份意味傑佛森態度很大程度代表主席鮑爾的觀點。傑佛森對於通膨下行前景謹慎樂觀，稱聯準會可能今年稍晚才開始降息。這個說法與其他聯準會官員一致，他們都表示目前不急於下調利率 。

傑佛森認為，經濟前景面臨三大風險。其一，消費者支出可能比預期的更具彈性，阻礙通膨回落；其二，隨著經濟成長放緩，失業率可能下降；其三，中東衝突的擴大可能擾亂石油和其他大宗商品市場。他強調聯準會在執行政策時需要保持靈活。

哈克（Patrick Harker）則在德拉瓦州紐瓦克的活動表示，今年稍晚開始降息可能合適，但強調過早放鬆政策的風險。

他以事先準備好的講稿說：「我們今年可能看到利率下降，但我會告誡不要指望現在馬上降息。我們有時間把事情做好。這是我們必須做的。」。

今年沒有貨幣政策投票權哈克在他講話後的小組討論中表示，還需要「多幾個月」的數據，但不排除聯準會5月開會時降息的可能性，而一旦降息開始，聯準會應有條不紊地調降利率，可能會每隔一次會議。

另外，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）直指， 雖然抗通膨有很大的進展，但央行尙未達到它的目標：「我們還不到那裡。我們還沒到宣布勝利的時候。」

聯準會理事庫克也在普林斯頓大學一場會議上以準備的講稿表示，「在開始下調政策利率之前，希望對通膨率正在向2%靠攏，抱有更大信心。我認為最終降息是調整政策以反映風險平衡的變化。」

她說，聯準會擔負價格穩定和就業最大化雙重目標，現在面臨的風險更為均衡，不再像過去幾年那樣更多地傾向於通膨方面。但實現2%通膨目標的進程可能繼續崎嶇不平。

她說：「隨著我們收到更多數據，我們應該繼續謹慎行事，保持必要的政策限制，以可持續地恢復價格穩定，同時保持經濟走在良好軌道上。」

聯準會官員將在3月19-20日的會議上更新對利率和經濟的預測。在那之前，鮑爾3月初赴國會作證時將有機會就前景提出新看法。