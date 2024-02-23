傳谷歌 下季在印度生產手機

根據《日經亞洲》報導，谷歌計劃下季開始在印度生產Pixel智慧型手機。報導表示，在中美關係緊張之際，這家美國科技巨頭一直在努力實現供應鏈多元化並遠離中國，同時尋求利用印度蓬勃發展的智慧型手機市場。報導引述直接知情人士的話說，這項轉變將支持谷歌今年出貨超過1000萬支Pixel手機的目標。谷歌將於4月至6月當季開始生產Pixel 8 Pro手機，隨後於2024年中期左右生產Pixel 8。谷歌在印度的智慧型手機競爭對手包括蘋果和三星以及中國品牌vivo和小米。

CFPB：信用卡 債年增250億

消費者金融保護局(CFPB)表示，信用卡年利率(APR)邊際成本處於歷史最高水平，每年增加約250億元。該消費者監管機構發現消費者信用卡市場由少數參與者控制，並且有證據證明，這種做法抑制了客戶尋找昂貴信用卡產品替代品的能力。CFPB表示，過去10年主要信貸發行機構將平均年利率提高了4.3個百分點，每年為消費者增加數十億元的成本。

因遞延收入 莫德納意外獲利

莫德納(Moderna)上季令人驚訝出現獲利，部分原因是遞延收入的推動，儘管該公司唯一商品化產品新冠疫苗 的銷量下滑。第4季淨利2.17億元，合每股55分。去年同期淨利為14.7億元，合每股3.61元。第4季銷售額為28.1億元，其新冠疫苗銷售額較去年同期下降43%。這主要是由於疫苗數量減少，但疫苗平均售價上漲部分抵消了這種影響。值得注意的是，該公司該季認列6億元的遞延收入，該收入與該公司與全球疫苗免疫聯盟(Gavi)的合作有關。

Grab上季獲利 首度回購股票

Grab Holdings史上首季獲利，並宣布首次股票回購計劃。該公司最近削減成本，並且對該公司的乘車共享和食品配送服務的需求增加。這家總部位於新加坡的公司表示，將回購價值5億元的A類普通股。根據LSEG數據，該公司預計2024財年營收將介於27至27.5億元之間，而分析師預期為28億元。並預計全年調整後核心獲利為1.8至2億元，而預期為1.352億元。該公司第4季營收6.53億元，超出預期的6.29億元。淨利為1100萬元，部分原因是「會計應計項目的調整」。