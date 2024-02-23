需求放緩 電動車商擴產受阻
Rivian Automotive和Lucid Group的財報凸顯出電動車需求放緩對其成本高昂的產能擴張計畫產生影響，兩家企業股價暴跌。
Rivian預計年產量將持平，股價下跌25.6%；該公司也因為升級而關閉裝配線而受到影響。Lucid下跌16.76%，因為其產量預測也低於預期。
這些公司表示，不確定的經濟前景和高利率正在打擊電動車的需求，這些言論也與市場領導者特斯拉和福特等傳統汽車製造商的說法相呼應。
Canaccord Genuity分析師吉亞納里卡斯(George Gianarikas)表示：「即使Rivian打造了一款備受好評且令人嚮往的電動車，但它似乎近期仍然陷入困境，受到最近電動車退燒的影響。」他將該股的目標價下調10元至20元。
電動車新創公司一直在燃燒數十億元現金來開發、採購和擴大汽車製造，希望成為下一個特斯拉。
在經歷2023年特斯拉價格戰攪亂整個行業的動盪之後，它們的股價今年開局疲弱：Rivian下跌了45.73%，Lucid 下跌了25.78%。
Rivian預計將在第4季度首次實現毛利；該公司報告10月至12月當季每輛車虧損約4.3萬元。
相較之下，福特的Model E電動車部門同期每輛車平均損失超過4.7萬元。
Rivian押注下個月發表的R2運動型多功能車(SUV)能與特斯拉最暢銷的Model Y跨界車競爭，並以更小、更便宜的電動車吸引客戶。
但R2 SUV預計要到2026年才推出，預計售價約5萬元。
執行長史卡林吉(RJ Scaringe)表示，第2季R1組裝線的大部分升級都是為了支援R2車型。
在此同時，Lucid計畫開始生產Gravity SUV，續航里程超過400英里，預計售價為8萬元，預計2025年起擴大產量。
Lucid也提到中型車款的第三款車型，計畫於2026年底生產，但沒有提供更多有關該車型的細節。
Needham分析師皮爾斯(Chris Pierce)表示：「我們認為近期交車數會是一個未知數，這種不確定性會蔓延到Lucid的Gravity SUV的推出，而Lucid的中型項目要到2026年才首次亮相。」
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