需求放緩 電動車商擴產受阻

需求放緩，讓電動車新創企業擴產前景蒙上陰影。（路透）

Rivian Automotive和Lucid Group的財報凸顯出電動車 需求放緩對其成本高昂的產能擴張計畫產生影響，兩家企業股價暴跌。

Rivian預計年產量將持平，股價下跌25.6%；該公司也因為升級而關閉裝配線而受到影響。Lucid下跌16.76%，因為其產量預測也低於預期。

這些公司表示，不確定的經濟前景和高利率正在打擊電動車的需求，這些言論也與市場領導者特斯拉 和福特等傳統汽車製造商的說法相呼應。

Canaccord Genuity分析師吉亞納里卡斯(George Gianarikas)表示：「即使Rivian打造了一款備受好評且令人嚮往的電動車，但它似乎近期仍然陷入困境，受到最近電動車退燒的影響。」他將該股的目標價下調10元至20元。

電動車新創公司一直在燃燒數十億元現金來開發、採購和擴大汽車製造，希望成為下一個特斯拉。

在經歷2023年特斯拉價格戰攪亂整個行業的動盪之後，它們的股價今年開局疲弱：Rivian下跌了45.73%，Lucid 下跌了25.78%。

Rivian預計將在第4季度首次實現毛利；該公司報告10月至12月當季每輛車虧損約4.3萬元。

相較之下，福特的Model E電動車部門同期每輛車平均損失超過4.7萬元。

Rivian押注下個月發表的R2運動型多功能車(SUV )能與特斯拉最暢銷的Model Y跨界車競爭，並以更小、更便宜的電動車吸引客戶。

但R2 SUV預計要到2026年才推出，預計售價約5萬元。

執行長史卡林吉(RJ Scaringe)表示，第2季R1組裝線的大部分升級都是為了支援R2車型。

在此同時，Lucid計畫開始生產Gravity SUV，續航里程超過400英里，預計售價為8萬元，預計2025年起擴大產量。

Lucid也提到中型車款的第三款車型，計畫於2026年底生產，但沒有提供更多有關該車型的細節。

Needham分析師皮爾斯(Chris Pierce)表示：「我們認為近期交車數會是一個未知數，這種不確定性會蔓延到Lucid的Gravity SUV的推出，而Lucid的中型項目要到2026年才首次亮相。」