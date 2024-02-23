我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

需求放緩 電動車商擴產受阻

財經新聞組／綜合報導
需求放緩，讓電動車新創企業擴產前景蒙上陰影。（路透）
需求放緩，讓電動車新創企業擴產前景蒙上陰影。（路透）

Rivian Automotive和Lucid Group的財報凸顯出電動車需求放緩對其成本高昂的產能擴張計畫產生影響，兩家企業股價暴跌。

Rivian預計年產量將持平，股價下跌25.6%；該公司也因為升級而關閉裝配線而受到影響。Lucid下跌16.76%，因為其產量預測也低於預期。

這些公司表示，不確定的經濟前景和高利率正在打擊電動車的需求，這些言論也與市場領導者特斯拉和福特等傳統汽車製造商的說法相呼應。

Canaccord Genuity分析師吉亞納里卡斯(George Gianarikas)表示：「即使Rivian打造了一款備受好評且令人嚮往的電動車，但它似乎近期仍然陷入困境，受到最近電動車退燒的影響。」他將該股的目標價下調10元至20元。

電動車新創公司一直在燃燒數十億元現金來開發、採購和擴大汽車製造，希望成為下一個特斯拉。

在經歷2023年特斯拉價格戰攪亂整個行業的動盪之後，它們的股價今年開局疲弱：Rivian下跌了45.73%，Lucid 下跌了25.78%。

Rivian預計將在第4季度首次實現毛利；該公司報告10月至12月當季每輛車虧損約4.3萬元。

相較之下，福特的Model E電動車部門同期每輛車平均損失超過4.7萬元。

Rivian押注下個月發表的R2運動型多功能車(SUV)能與特斯拉最暢銷的Model Y跨界車競爭，並以更小、更便宜的電動車吸引客戶。

但R2 SUV預計要到2026年才推出，預計售價約5萬元。

執行長史卡林吉(RJ Scaringe)表示，第2季R1組裝線的大部分升級都是為了支援R2車型。

在此同時，Lucid計畫開始生產Gravity SUV，續航里程超過400英里，預計售價為8萬元，預計2025年起擴大產量。

Lucid也提到中型車款的第三款車型，計畫於2026年底生產，但沒有提供更多有關該車型的細節。

Needham分析師皮爾斯(Chris Pierce)表示：「我們認為近期交車數會是一個未知數，這種不確定性會蔓延到Lucid的Gravity SUV的推出，而Lucid的中型項目要到2026年才首次亮相。」

電動車 特斯拉 SUV

上一則

首申失業金數 降至五周新低

下一則

英特爾鬆口 關鍵CPU釋單台積

延伸閱讀

防彈不防雨？ Cybertruck雨後竟「生鏽」

防彈不防雨？ Cybertruck雨後竟「生鏽」
輝達取代特斯拉 成交易量冠軍

輝達取代特斯拉 成交易量冠軍
AI飆股有多威？Nvidia超車特斯拉 躍為全美交投最熱絡股票

AI飆股有多威？Nvidia超車特斯拉 躍為全美交投最熱絡股票
特斯拉電動皮卡價格大漲5成 華人仍苦等

特斯拉電動皮卡價格大漲5成 華人仍苦等

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨