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訂單爭議 Novavax、疫苗聯盟和解

財經新聞組／綜合報導

Novavax已同意在2028年底前向國際疫苗組織Gavi償還至少4.75億元的現金或疫苗，解決了因訂單取消而引發的爭議。該爭議給這家美國新冠疫苗製造商帶來了財務不確定性。

Gavi是一個與低收入國家共同資助疫苗採購的聯盟，在2021年和2022年期間向Novavax支付7億元，採購多達3.5億劑的新冠疫苗。但由於生產和監管方面的延誤，Novavax在幾家競爭對手之後推出疫苗，且在2022年底合約截止日期之前沒有交付任何劑量。

Novavax執行長雅克伯(John Jacobs)表示，此次和解「確實清除了我們帳面上最重大的單一不確定性和責任」，「刪除它絕對會為我們帶來更大的靈活性，並讓我們作為未來的業務合作夥伴在進行交易時更具吸引力。」

去年，Novavax能否繼續經營遭到質疑，並表示與全球免疫聯盟的懸而未決的仲裁是該公司面臨的主要問題之一。疫苗聯盟已向國際仲裁法院提出仲裁要求，聽證會定於今年稍後舉行。

根據和解條款，Novavax已向Gavi支付7500萬元的首期款，並將在2028年之前每年按季分期付款支付8000萬元。如果Gavi選擇接受疫苗，這個金額可能會減少。

如果每年對疫苗的需求超過8000萬元，Novavax將在和解協議的5年期限內提供高達2.25億美元的額外疫苗信貸。

雅克伯表示，和解結構消除了今年大額一次性付款的潛在風險，並將允許Novavax管理其現金和現金流。他表示，和解協議的價值估計在3億至4億元之間。

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