首申失業金數 降至五周新低

即使有更多知名企業宣布裁員 ，但申請失業救濟金的美國人數仍降至5周以來最低水準。

勞工部 報告，截至2月17日當周首度申請失業救濟金人數減少1.2萬人至20.1萬人。

消除波動性後的4周移動平均初請失業金人數，從前周的21萬8750人減少3500人至21萬5250人。

截至2月10日當周，總共有186萬美國人持續申領失業救濟金，比前周減少2.7萬人。

每周申請失業救濟金人數被廣泛視為代表美國一周內裁員人數。雖然聯準會 努力為經濟降溫，但近年來這個數字仍處於歷史低點。

即使裁員仍處於較低水平，但最近科技和媒體領域的裁員增加。谷歌母公司Alphabet、eBay、TikTok、Snap和《洛杉磯時報》最近都宣布裁員。思科系統公司上周宣布裁員4000人。

除了科技和媒體之外，UPS、梅西百貨和李維斯最近也進行了裁員。

雖然過去一年通膨大幅放緩，但勞工部上周報告指出，消費者物價仍遠高於聯準會2%的目標。

從2022年3月開始，聯準會升息11次，以降低經濟從2020年的新冠疫情衰退中強勁復甦後引發的40年來高通膨。但過去4次會議已停止升息。

許多經濟學家預計快速升息將削弱勞動市場，並可能使經濟陷入衰退，但這並沒有發生。