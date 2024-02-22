英特爾活動小插曲：OpenAI執行長繼續鼓吹需要更多AI晶片

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman，右）現身英特爾晶圓代工服務（IFS）的活動上，與英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）暢談先進晶片前景。（美聯社）

在英特爾晶圓代工服務（IFS）的活動上，除了英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）暢談願景，OpenAI 執行長奧特曼 （Sam Altman）也現身同台，鼓吹提高先進晶片 產量。

在輝達（Nvidia）公布上季營收年比成長兩倍多的幾小時後，基辛格和奧特曼於加州聖荷西會議中心同台。基辛格在IFS活動的開場演說，先說明他要以AI晶片利用這股「矽經濟」重振英特爾聲威，「這些小晶片促成當前現代經濟循環的方式，根本是魔法」。

基辛格預測，到2023年時，英特爾將擁有全球第二大的晶圓代工事業，規模僅次於台積電 ，「還有追趕空間」，對AI晶片的「需求未來幾年似乎都無法滿足」。

然而，當前先進晶片的供需失衡，正促使奧特曼急尋解方，他在IFS的活動上說，「要點在於我們認為世界將需要遠更多AI運算（晶片）」，「這將需要全球投資遠超過我們正在考慮的許多事物」。他過去一年來都在強調加速AI動能的重要性，改善人類的未來，儘管也坦承會出現一些弊端。

不過，儘管美國想提高國內晶片產量，晶片法目前卻只撥發不到20億美元補貼，美國商務部長雷蒙多以視訊現身時承諾，將「穩定」宣布發放更多資金。她說，她最近和奧特曼、以及其他引領AI發展的企業主管討論時，都難以估量這塊市場會變多大，「他們說他們需要的晶片多到難以置信」。