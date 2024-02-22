網商Wix.com上季獲利倍增

幫助小型企業建立和經營網站的Wix.com第4季獲利超出預期，並預測2024年營收將實現兩位數成長。LSEG數據顯示，扣除一次性專案後，其稀釋後每股獲利從一年前的61分翻倍至1.22元，超過分析師預期的95分。這家以色列公司業績主受其新Studio產品的推動，能夠為客戶創建更高級的網站。10月至12月當季營收成長14%達到4.04億元，而分析師預期為4.02億元。2023年註冊用戶數量成長8%達到2.63億，其中60%來自北美；同時淨付費訂閱用戶數量增加18.9萬人，達到630萬人。

價減量增 天然氣 商受創最重

近一年來，隨著價格下跌，美國天然氣生產商已踩下煞車。但不斷的產量增加，包括將天然氣作為石油 副產品開採的石油公司產量成長，釋放出創紀錄的供應量。在與石油的競爭中，天然氣生產商是失敗的一方。部分企業正在關閉油井、取消專案或將自己出售給競爭對手以避免損失。本月天然氣價格跌至每千立方英尺1.59元，經通膨調整後為30年來最低水平，這使公用事業公司等燃料消費者受益，但損害了以與新冠疫情最嚴重時期一樣低的名目價格銷售的生產商。

利率 重返7% 房貸需求遭重擊

上周房貸利率飆升至12月初以來的最高水平，嚴重打擊了房貸需求。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，總申請量較前周下降10.6%。符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.87%升至7.06%。房貸再融資申請量較前周下降11%，僅較去年同期增加0.1%。一年前的30年期固定利率為6.62%。購屋房貸申請本周下降10%，較一年前同周下降13%，為2023年11月初以來的最低水平。

前博士倫CEO出掌Emergent

Emergent BioSolutions表示，已任命前博士倫(Bausch + Lomb)執行長帕帕(Joseph Papa)為該生命科學公司的負責人，自即日起生效。帕帕在醫療保健業擁有35年的經驗，最近擔任全球眼保健公司博士倫的執行長兼董事長。Emergent股價在過去12個月內下跌約90%，8月觸及16年來最低點，原因是該公司因外包研究業務疲軟而陷入困境。