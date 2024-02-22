我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

納瓦尼死因成謎 他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

Fed不急於降息 利率已至高點

財經新聞組／綜合報導

根據公布的會議紀錄，聯準會官員在上次會議上表示不急於降息，並對通膨表示樂觀和謹慎。

這次會議政策制訂者不僅決定維持關鍵隔夜借款利率不變，而且還修改了會後聲明，表明在制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)對通膨正在消退「更有信心」之前不會降息。

會議紀要指出，「大多數與會者指出過快放鬆政策立場的風險，並強調仔細評估數據以判斷通膨是否持續下降至2%的重要性。。」

不過會議紀錄的確顯示出人們普遍的樂觀情緒，認為聯準會的政策舉措成功降低了通膨率；通膨率在2022年年中觸及40多年來的最高水準。

然而，官員指出，希望在開始放鬆政策之前看到更多通膨降溫，同時表示升息可能已經結束。

會議紀錄表示：「在討論政策前景時，與會者判斷政策利率可能處於本緊縮周期的峰值。」但是，「與會者普遍指出，在對通膨持續向2%邁進更有信心之前，他們認為降低聯邦基金利率的目標範圍並不合適。」

在本次會議之前，一系列報告顯示通膨雖然仍處於高位，但正在回歸聯準會2%的目標。雖然會議記錄評估了正在取得的「堅實進展」，但委員會認為其中一些進展是「特殊的」，可能是由於無法持續的因素造成的。

因此，委員們表示，他們將「仔細評估」收到的數據，以判斷長期通膨走向。官員注意到了上行和下行風險，並擔心降息過快。

紀錄顯示：「與會者強調了限制性貨幣政策立場需要維持多久的不確定性。」官員們「仍然擔心通膨上升繼續損害家庭，特別是那些無力負擔更高物價的家庭」。「雖然通膨數據顯示去年下半年顯著下降，但參與者將仔細評估數據，以判斷通膨是否持續下降至2%。」

利率 降息 聯準會

上一則

輸美汽車立功 日上月出口增12%

下一則

掃除疑慮 輝達上季淨利年增7.7倍

延伸閱讀

美元小跌 聯準會會議紀錄符合預期

美元小跌 聯準會會議紀錄符合預期
搶救中國房市 人行祭超預期降息、史上最大降幅

搶救中國房市 人行祭超預期降息、史上最大降幅
台股樂觀指數 兩年來新高 買賣房屋意願續揚

台股樂觀指數 兩年來新高 買賣房屋意願續揚
Fed官員：今年有望降息三次

Fed官員：今年有望降息三次

熱門新聞

數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？