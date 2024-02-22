Fed不急於降息 利率已至高點

根據公布的會議紀錄，聯準會 官員在上次會議上表示不急於降息 ，並對通膨表示樂觀和謹慎。

這次會議政策制訂者不僅決定維持關鍵隔夜借款利率 不變，而且還修改了會後聲明，表明在制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)對通膨正在消退「更有信心」之前不會降息。

會議紀要指出，「大多數與會者指出過快放鬆政策立場的風險，並強調仔細評估數據以判斷通膨是否持續下降至2%的重要性。。」

不過會議紀錄的確顯示出人們普遍的樂觀情緒，認為聯準會的政策舉措成功降低了通膨率；通膨率在2022年年中觸及40多年來的最高水準。

然而，官員指出，希望在開始放鬆政策之前看到更多通膨降溫，同時表示升息可能已經結束。

會議紀錄表示：「在討論政策前景時，與會者判斷政策利率可能處於本緊縮周期的峰值。」但是，「與會者普遍指出，在對通膨持續向2%邁進更有信心之前，他們認為降低聯邦基金利率的目標範圍並不合適。」

在本次會議之前，一系列報告顯示通膨雖然仍處於高位，但正在回歸聯準會2%的目標。雖然會議記錄評估了正在取得的「堅實進展」，但委員會認為其中一些進展是「特殊的」，可能是由於無法持續的因素造成的。

因此，委員們表示，他們將「仔細評估」收到的數據，以判斷長期通膨走向。官員注意到了上行和下行風險，並擔心降息過快。

紀錄顯示：「與會者強調了限制性貨幣政策立場需要維持多久的不確定性。」官員們「仍然擔心通膨上升繼續損害家庭，特別是那些無力負擔更高物價的家庭」。「雖然通膨數據顯示去年下半年顯著下降，但參與者將仔細評估數據，以判斷通膨是否持續下降至2%。」