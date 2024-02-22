Fed降息時間 預測延至6月

最新調查顯示，多數分析師預計聯準會 6月才開始調降聯邦基金利率 ；並表示更大的風險來自降息 晚於預期，而非早於預期。

自去年9月以來，市場一直預測首次降息將在今年年中之前。最新調查結果顯示，受訪的104位經濟學家中有86人認為聯準會將在下一季調降聯邦基金利率，與上月調查結果相似。

但其中有53人預計最有可能在6月會議降息，另有33人預計是5月。其他人則認為第一次降息將在2024年下半年。

過去一個月，包括聯準會主席鮑爾在內的幾位官員均表示，在降息之前需要對通膨降溫趨勢有更大的信心。聯準會首選通膨指標仍然高於2%的目標。

因此，許多分析師轉而認為，聯準會決心不再重蹈2021年覆轍」；當時官員們都認為高通膨是「暫時的」。

調查還顯示，聯準會偏好的通膨指標個人消費支出(PCE)指數預計將在開始降息後的2024年下半年平均達到2%左右。但其他通膨指標如消費者物價指數(CPI)、核心CPI和核心PCE，至少在2026年之前仍將高於目標。

最後，104位經濟學家中有64人預計今年降息不到100個基點，其中43人預計2024年底利率將在4.25-4.5%之間。這與聯邦基金期貨和聯準會點陣圖預測的75基點大致相符。