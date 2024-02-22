我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不符合就驅逐」拜登擬提高無證客庇護審查標準、加速遣返

納瓦尼死因成謎 他曝：心臟遭「一拳KO」身亡

Fed降息時間 預測延至6月

財經新聞組／綜合報導

最新調查顯示，多數分析師預計聯準會6月才開始調降聯邦基金利率；並表示更大的風險來自降息晚於預期，而非早於預期。

自去年9月以來，市場一直預測首次降息將在今年年中之前。最新調查結果顯示，受訪的104位經濟學家中有86人認為聯準會將在下一季調降聯邦基金利率，與上月調查結果相似。

但其中有53人預計最有可能在6月會議降息，另有33人預計是5月。其他人則認為第一次降息將在2024年下半年。

過去一個月，包括聯準會主席鮑爾在內的幾位官員均表示，在降息之前需要對通膨降溫趨勢有更大的信心。聯準會首選通膨指標仍然高於2%的目標。

因此，許多分析師轉而認為，聯準會決心不再重蹈2021年覆轍」；當時官員們都認為高通膨是「暫時的」。

調查還顯示，聯準會偏好的通膨指標個人消費支出(PCE)指數預計將在開始降息後的2024年下半年平均達到2%左右。但其他通膨指標如消費者物價指數(CPI)、核心CPI和核心PCE，至少在2026年之前仍將高於目標。

最後，104位經濟學家中有64人預計今年降息不到100個基點，其中43人預計2024年底利率將在4.25-4.5%之間。這與聯邦基金期貨和聯準會點陣圖預測的75基點大致相符。

降息 聯準會 利率

上一則

輸美汽車立功 日上月出口增12%

下一則

掃除疑慮 輝達上季淨利年增7.7倍

延伸閱讀

鮑爾今年施政 難逃大選壓力

鮑爾今年施政 難逃大選壓力
Fed降息時點延後 美股為何還頻頻創新高？

Fed降息時點延後 美股為何還頻頻創新高？
投資人與Fed降息預期分歧：金融市場上半年恐陷震盪

投資人與Fed降息預期分歧：金融市場上半年恐陷震盪
鮑爾對降息再澆冷水 美債投資人有人動搖、有人逢低搶進

鮑爾對降息再澆冷水 美債投資人有人動搖、有人逢低搶進

熱門新聞

數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39

超人氣

更多 >
喜歡在家自由工作？這3種職業需求高

喜歡在家自由工作？這3種職業需求高
4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元

4月1日起入籍費漲至760元 綠卡費調高至3005元
因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機
完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？