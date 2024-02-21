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完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

編譯黃淑玲／綜合外電
避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）
避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

也許沒有任何一位避險基金經理人能像艾克曼（Bill Ackman）這樣，在睡覺或是發社群貼文時，也能完美演繹「錢生錢」。

彭博資訊報導，這位潘興廣場（Pershing Square）資本管理的創辦人，去年只需要偶爾照顧一下10支股票組成的投資組合，就賺進6.1億美元。這讓他在彭博的避險基金創辦人收入排行榜的名次來到第七，創下他本人迄今最好名次；2022年他甚至沒有進入前15。

兩年前，艾克曼改變了一直以來張牙舞爪的維權股東形象，轉而聘用投資長來幫助管理基金。去年的成績，證明改為相對「安靜」風格確有一定道理。

在美國股市大幅上漲的2023年裡，艾克曼的八人投資團隊，憑藉著穩健的投資大型公司股票策略，報酬績效高達26.7%。他們的投資標的包括Google母公司字母（Alphabet）、Chipotle Mexican Grill、Hilton Worldwide Holdings等。其中還只有字母這一支是投資組合中唯一新持有的股票。

26.7%的報酬率超越了Citadel的旗艦基金Wellington（報酬率15.3%）、Millennium Management（報酬率10%）及其他一些避險基金，不過這幾檔基金的創辦人收入，則是還是遠高於艾克曼。 Millennium創辦人Izzy Englander以28億美元在彭博賺錢收入排名中名列榜首，Citadel創辦人葛里芬（Ken Griffin）位居第二，進帳26億美元。

排名前兩大億萬富豪經營著多策略避險基金（multistrategy hedge funds），雇用了數千名員工進行各種資產交易，近年來此類基金越來越受歡迎。

艾克曼的話，2023年他的收益大約三分之一來自上市的潘興廣場基金價格的上漲，其餘收入來自於私募基金收益和向客戶收取的費用。去年他大部分只是小小調整股票曝險，但對Lowe's Cos例外，大幅減碼這支已持續押拄六年的股票。

基金管理工作的簡化，讓現年57歲的艾克曼有充足的時間更加訓練他實現商業世界之外的目標的「戰鬥技能」。他經常在社群平台X上發表尖銳批評和有爭議言論，現在追隨者數量已高達120萬人。

躺著就贏來財富的避險基金老闆，不只艾克曼。彭博說，至少還有一位去年只押注少數幾檔股票就賺飽飽，只是這位一直不在公眾的聚光燈下。

他是TCI Fund Management的Chris Hohn。Hohn也是只靠10支美國股票的投資組合，就賺了近9.7億美元，其中通用電氣和加拿大國家鐵路就占了總投資部位的四分之一以上。Hohn的避險基金去年漲了33%。

彭博榜單上的前15位避險基金創辦人，2023年總計賺了150億美元。不過，包括艾克曼在內，這些經理人以前的收入更高。例如2020年，艾克曼收入是13億美元，不過排名只在第九，當年前15大避險基金創辦人總收入為232億美元。

彭博採訪相關公司的回應，公司的代表們都不予置評或未回覆尋求置評的簡訊。

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